Прилавки на ринках у Білорусі ломляться від краденої мелітопольської вишні та херсонських помідорів

Росія цинічно обікрала українських фермерів.
Мелітопольські вишні та херсонські помідори, які російські окупанти вкрали в українських фермерів зараз продають у Білорусі.
Так, в білоруському телеграм-каналі Єврорадіо опублікували фото помідорів, які російські окупанти накрали у фермерів у тимчасово окупованому Херсоні. Овочі помітили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік від Мінська.
"Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?",- йдеться у підписі до фото.
Також з'явилася інформація, що білорусам пропонують купити і мелітопольську вишню.
"У деяких містах Білорусі на місцевих ринках з'явилася Мелітопольська черешня і херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні", - пишуть в телеграм-каналах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди з Херсона. Окупанти також привозять в місто продукти українських торгових марок.
читайте такожОкупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер ФедоровТак, на прилавках з'явився молода картопля і огірки за ціною 50-60 рублів за кілограм. З початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати "Херсонську" полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм.
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