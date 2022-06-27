Прилавки на ринках у Білорусі ломляться від краденої Мелітопольської вишні та херсонських помідорів/ euradio, росЗМІ

Мелітопольські вишні та херсонські помідори, які російські окупанти вкрали в українських фермерів зараз продають у Білорусі.

Так, в білоруському телеграм-каналі Єврорадіо опублікували фото помідорів, які російські окупанти накрали у фермерів у тимчасово окупованому Херсоні. Овочі помітили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік від Мінська.

"Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?",- йдеться у підписі до фото.

Також з'явилася інформація, що білорусам пропонують купити і мелітопольську вишню.

скріншот

"У деяких містах Білорусі на місцевих ринках з'явилася Мелітопольська черешня і херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні", - пишуть в телеграм-каналах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди з Херсона. Окупанти також привозять в місто продукти українських торгових марок.

читайте такожОкупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер ФедоровТак, на прилавках з'явився молода картопля і огірки за ціною 50-60 рублів за кілограм. З початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати "Херсонську" полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм.

Читайте також: