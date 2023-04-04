'Мій тато поїхав вас бомбити': російські школярки радіють вбивствам українців

Діти висловилися у мережі, нібито це "добре", що росіяни бомблять українців.

Російські школярки радіють убивствам українців/ Міноборони РФ

У той час, як російська окупаційна армія здійснює злочини в Україні та вбиває невинних людей, у країні-агресорці РФ навіть дітей вчать "прославляти" війну проти українців. У мережі поширилося відео, на якому двоє російських школярок висловлюють радість від того, що Україну бомблять.

Відео оприлюднив TikTok-канал "Dreamscape UA". У ролику російські школярки розмовляють з українцем у спеціальному застосунку для спілкування.

Діти привіталися із українським блогером, а потім одразу запитали у нього, чому він зараз не в підвалі. Коли блогер у відповідь на це поставив запитання, чому дівчинка так радісно про це питає, інша школярка відповіла, що її тато поїхав на війну, щоб бомбити українців.

відео дня

Коли блогер уточнив, чи вважають вони, що це добре, вони відповіли ствердно.

Далі російські школярки почали доводити, нібито "Путін кращий за Зеленського", а одна з дівчат назвала президента України Володимира Зеленського "ходячим клоуном".

Російські школярки радіють вбивствам українців/ скрін

У коментарях до опублікованого ролика користувачі висловили своє обурення такою поведінкою школярок і наголосили, що зрозуміло, ким вони виростуть у майбутньому.

Коментарі користувачів/ скрін

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Справедлива Росія" в Держдумі країни-агресорки Росії Сергій Миронов зганьбився у соцмережі, вступивши у словесну суперечку з колишнім послом України в Австрії Олександром Щербою. Російський депутат закликав у соцмережах не зупиняти війну, та коли йому відповів експосол України, депутату від сорому за себе довелося видаляти коментарі.

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми Андрій Гурульов назвав досягненням Росії втечу окупантів з Херсона. У студії пропагандистського телеканалу РФ розгорілася суперечка між пропагандисткою Скабєєвою та Гурульовим. Коли Скабєєва визнала успішність контрнаступу українських військових у Харківській та Херсонській областях, депутат Держдуми очевидно злякався такої "хвалебної риторики" у бік України й поспішив заявити, нібито "окупанти вийшли з Херсона самі і це досягнення".

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