"І що це таке?": депутат Держдуми зганьбився під час суперечки з українським дипломатом

Російський депутат закликав у соцмережах не зупиняти війну, та коли йому відповів експосол України, депутату від сорому за себе довелося видаляти коментарі.

Депутат Держдуми зганьбився під час суперечки з українським дипломатом/ На фото: зліва – Олександр Щерба, справа – Сергій Миронов; УНІАН, сайт Кремля

Голова фракції "Справедлива Росія" в Держдумі країни-агресорки Росії Сергій Миронов зганьбився у соцмережах, вступивши у словесну суперечку з колишнім послом України в Австрії Олександром Щербою.

Миронов написав у Twitter пост, в якому закликав не зупиняти війну в Україні, а продовжувати її далі, щоб "звільнити Донбас".

"Лукашенко сьогодні запропонував "Мінськ-3". Чим закінчилися перші два, ми пам'ятаємо. Не потрібно! Порошенко, Меркель і Олланд визнали, що це була затяжка часу для підготовки до війни. Нам зупинятися не можна! Потрібно добити нацистську гадину і звільнити Донбас. Росії бути", – йдеться у дописі російського депутата.

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На цей допис відреагував український дипломат Олександр Щерба. Він написав коментар, у якому процитував радянського письменника і співака Володимира Висоцького. Проте Миронов, очевидно, був не знайомий з цими рядками, адже відповів на цей коментар словами: "І що це таке? Бездарність!".

Щерба після цього роз’яснив, що це слова з творчого доробку Висоцького, і присоромив депутата Держдуми, що той навіть не має ніякого уявлення про свою власну культуру.

"Це Висоцький! Ти хоч якесь уявлення про свою власну культуру маєш?", – написав Щерба.

Російський депутат після цього зачистив коментарі до свого допису.

Депутат Держдуми зганьбився під час суперечки з українським дипломатом/ скрін

Раніше депутат Держдуми Андрій Гурульов назвав досягненням Росії втечу окупантів з Херсона. У студії пропагандистського телеканалу РФ розгорілася суперечка між пропагандисткою Скабєєвою та Гурульовим. Коли Скабєєва визнала успішність контрнаступу українських військових у Харківській та Херсонській областях, депутат Держдуми очевидно злякався такої "хвалебної риторики" у бік України й поспішив заявити, нібито "окупанти вийшли з Херсона самі і це досягнення".

Нагадаємо, раніше на російському пропагандистському телебаченні заговорили про те, що варто вже переходити до мирних переговорів з українською стороною, тому що Росії все одно не вдається перемогти Україну, заявив депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов в ефірі пропагандистського шоу.

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