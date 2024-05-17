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Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму

Альона Вороніна
17 травня 2024, 14:54
571
Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти.
Удар дронами по территории РФ
ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму/ колаж: Главред, фото: Telegram "Кримський вітер", Telegram Astra

Низка важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії та в тимчасово окупованому Криму були уражені дронами у ніч на п’ятницю, 17 травня. Стало відомо, що цю операцію провели спільно Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела в ГУР та СБУ.

Зазначається, що ціллю такої комплексної атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту країни-агресорки Росії у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську. Але внаслідок роботи російської протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби ворога було вражено також інші об’єкти.

Атака була здійснена із застосуванням надводних і повітряних дронів.

відео дня

"Ворог був вражений масштабами нинішньої операції. Сили безпеки та оборони продовжать дивувати загарбників", – повідомило джерело виданню.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що військова інфраструктура Росії була атакована 17 травня понад сотнею безпілотників. При цьому зазначаються, що всі застосовані під час операції дрони були українського виробництва.

Місцеві мешканці Новоросійська повідомляли, що під час атаки дронів вибухи лунали на території порту, нафтобази та мазутного терміналу. Також повідомлялося, що у Севастополі припинила роботу електропідстанція, внаслідок чого були точкові відключення електропостачання.

Атака по нефтебазе и порту в Новороссийске
Атака з нафтобази та порту в Новоросійську/ скрін

Нагадаємо, вранці 17 травня повідомлялося, що у РФ прогриміло понад 35 вибухів – через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗ. Жителі Новоросійська повідомили про атаку на місцевий порт і нафтобазу. У Туапсе Краснодарського краю був атакований НПЗ.

Вибухи на території РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 травня дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ – спалахнула потужна пожежа. Уночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

У ніч на 12 травня дрони атакували Волгоградський НПЗ в Росії. Безпілотники впали на територію нафтопереробного заводу, після чого там спалахнула пожежа.

14 травня стало відомо, що у РФ дрони підірвали залізничний состав із паливом. Інцидент стався в районі станції Котлубань близько першої години ночі за місцевим часом.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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новини Росії СБУ дрони ГУР атака дронів
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