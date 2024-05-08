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Чому зараз ще рано знищувати Кримський міст: Романенко дав несподівану відповідь

Альона Вороніна
8 травня 2024, 11:12
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Україні не вигідно знищувати цей міст саме зараз, адже це може обернутися проти нас – після цього партнери можуть повільніше передавати нам допомогу.
Крымский мост, Игорь Романенко
Романенко сказав, чому зараз ще рано знищувати Кримський міст/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Знищення Кримського моста зараз не на часі, у нас є важливіші проблеми станом на цей час – потрібно першочергово зупинити просування російської окупаційної армії на фронті.

Крім цього, знищення цього мосту може зараз зіграти не на руку для України – через це може загостритися ситуація з наданням нашій країні допомоги від партнерів. Якщо цей міст буде знищений, країна-агресорка Росія почне ще більше залякувати наших партнерів ядерною зброєю, що може змусити інші держави поставити на паузу постачання озброєння українській армії. Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко, пише ТСН.ua.

За словами експерта, рішення про знищення цього моста повинне ухвалюватися згідно з ситуацією, яка буде на фронті. Романенко зазначає, що знищити цей об’єкт потрібно, але варто це робити тоді, коли настане його черга і в нас будуть сприятливі умови для проведення такої операції.

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Водночас він звернув увагу, що руйнування Кримського моста може навіть мати негативні наслідки для України. Справа у тому, що наші міжнародні партнери бояться ризику застосування Росією ядерної зброї, тому РФ успішно використовує такий шантаж для стримування наших партнерів.

"Чомусь у нас хтось вирішив, що цей міст — це щось сакральне, що потрібно от просто зараз його взяти і знищити, нібито від цього всім одразу стане легше. Ні, не стане. Ситуація ще більше загостриться. Подивіться, що робить Росія. Як тільки наші міжнародні партнери починають лише говорити про постачання F-16, Росія одразу ж залякує їх можливістю завдавання ядерних ударів, мовляв, ці винищувачі можуть бути носіями ядерних боєголовок. І ці залякування, на жаль, мають свій негативний результат. Наші союзники вже кажуть, що надання F-16 перенесли на осінь", — пояснив Романенко.

За словами експерта, у випадку знищення Кримського мосту країна-агресорка Росія ще більше посилить залякування партнерів нашої держави. А це у свою чергу може призвести до негативних наслідків, наприклад, наші партнери можуть поставити на паузу постачання озброєння.

Романенко зазначив, що партнери України відверто бояться "ядерної палиці", якою махає Росія. Тому якщо зараз знищити Кримський міст, то це може ще більше піділляти масла у вогонь.

"Росіяни будуть ще більше залякувати ядерною зброєю партнерів. До речі, з обіцяного нам надають лише ATACMS – старі касетні боєголовки великої дальності. Але далі ніяких зрушень немає. Партнерів, напевно, охопив переляк, бо винищувачі F-16, які для нас вже підготували Нідерланди, ми отримаємо у кращому випадку лише восени. Їх змусили перенести дату постачання", — розповідає військовий експерт.

Військовий експерт додав, що зараз варто сконцентруватися не на тому, як знищити Кримський міст, а на тому, як протистояти російським керованим авіаційним бомбам (КАБам), які РФ дуже часто використовує для ударів по прикордонних територіях України.

"Саме тому нам потрібні ЗРК середньої та великої дальності, аби ми могли збивати літаки, які несуть на своїх бортах ці бомби. Це зараз набагато важливіше, аніж Кримський міст", – підсумував Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Чи справді знищення Кримського моста зараз не на часі – відповіді експертів

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту. Україна у 2024 році хоче зруйнувати не лише Кримський міст, а й інші об'єкти інфраструктури, які використовують російські окупанти. Йдеться про законні цілі, розташовані на захоплених територіях, заявив Зеленський.

Також раніше в The Independent зазначили, що Кримський міст більше не мішень, і назвали причину. Справа у тому, що після неодноразових атак України на Керченський міст російські окупанти використовують сухопутні маршрути в окупованій східній Україні для постачання зброї на лінію фронту.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко спростував тезу про те, що Керченський міст знищувати вже "неактуально". За його словами, Крим відіграє роль транзитного, логістичного вузла, замінити який жодною дорогою через Маріуполь і Бердянськ – неможливо.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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