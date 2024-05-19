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У РФ і Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку ракет і 60 дронів

Альона Вороніна
19 травня 2024, 09:16
616
Були, зокрема, прильоти по нафтопереробному заводу у Слов'янську-на-Кубані. Також фіксувалися вибухи в інших місцях РФ та в тимчасово окупованому Криму.
Атака дронов на РФ і Крым
У РФ і Криму вночі прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

У країні-агресорці Росії та в тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю, 19 травня, прогриміли вибухи. У російському Міноборони кажуть, нібито вночі Росія була атакована 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.

При цьому в Міноборони країни-агресорки намагаються переконати, нібито вони знищили усі дрони і ракети.

"Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю", – повідомили в російському відомстві.

відео дня

Тим часом у місцевих пабліках повідомляється, що відбулася, зокрема, атака дронів по нафтопереробному заводу (НПЗ) у Слов'янську-на-Кубані. На оприлюднених у мережі відео видно, що в НПЗ було влучання.

Також вибухи фіксували і мешканці тимчасово окупованого Севастополя.

Крім цього, мешканці Кущівська у Краснодарському краї, де розташований аеродром, повідомляли у мережі про кілька десятків вибухів.

Атака дронов на РФ и Крым
Атака дронів на РФ и Крим/ скрін

Дивіться відео нічних вибухів у РФ та Криму:

Вибухи на території РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 травня дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ – спалахнула потужна пожежа. Уночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

У ніч на 12 травня дрони атакували Волгоградський НПЗ в Росії. Безпілотники впали на територію нафтопереробного заводу, після чого там спалахнула пожежа.

Також 17 травня повідомлялося, що ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму – уразили порт, НПЗ й електропідстанцію. Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти.

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