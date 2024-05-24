Вже цього літа: Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст

Україна влітку може спробувати знищити Кримський міст. І хоч цілком зруйнувати цю споруду не вийде, але в принципі ймовірно, що влітку він отримає критичні ушкодження. Для цього потрібні відповідні умови і зараз вони формуються, каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, передає РБК-Україна.
"Над півостровом Крим створюється зона, яку я називаю "прохідний двір". Знищуються російські засоби ППО. Все це потрібно, щоб наші засоби ураження з меншим ризиком могли досягти Кримського мосту", – пояснює Олександр Коваленко.
Він додає, що у цю логіку вкладаються удари по аеродромах у Джанкої та Бельбеку, по розташуванням зенітно-ракетних полків на Ай-Петрі та Тарханкуті. Де головною ціллю була не стільки ворожа авіація, скільки системи С-400.
"Зараз все робиться для того, щоб мінімізувати ефективність російської ППО в Криму. Як тільки це буде зроблено, варто чекати на удари по мосту", – зазначив він.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Удари по Кримському мосту - що відомо
Раніше повідомлялось, що у Росії розуміють, що з огляду на те, яке в України є озброєння і що ми ще отримаємо, Кримський міст буде зруйновано, вважає Олексій Гетьман.
Україна у 2024 році хоче зруйнувати не лише Кримський міст, а й інші об'єкти інфраструктури, які використовують російські окупанти. Йдеться про законні цілі, розташовані на захоплених територіях. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
До того ж, Кримський міст - важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою, сказав начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.
Читайте також:
- Україна досягає успіхів щодо Криму: Ходжес розкрив хльосткі маневри ЗСУ
- Вибухи від Сімферополя до Сак: у Криму потужні прильоти по базах РФ
- "Там були високопоставлені військові РФ": ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред