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Вже цього літа: Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст

Марія Николишин
24 травня 2024, 10:54
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Зараз все робиться для того, щоб мінімізувати ефективність російської ППО в Криму, каже Коваленко.
Вже цього літа: Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст
Україна влітку може спробувати знищити Кримський міст / колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Facebook Олександр Коваленко

Україна влітку може спробувати знищити Кримський міст. І хоч цілком зруйнувати цю споруду не вийде, але в принципі ймовірно, що влітку він отримає критичні ушкодження. Для цього потрібні відповідні умови і зараз вони формуються, каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, передає РБК-Україна.

"Над півостровом Крим створюється зона, яку я називаю "прохідний двір". Знищуються російські засоби ППО. Все це потрібно, щоб наші засоби ураження з меншим ризиком могли досягти Кримського мосту", – пояснює Олександр Коваленко.

Він додає, що у цю логіку вкладаються удари по аеродромах у Джанкої та Бельбеку, по розташуванням зенітно-ракетних полків на Ай-Петрі та Тарханкуті. Де головною ціллю була не стільки ворожа авіація, скільки системи С-400.

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"Зараз все робиться для того, щоб мінімізувати ефективність російської ППО в Криму. Як тільки це буде зроблено, варто чекати на удари по мосту", – зазначив він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по Кримському мосту - що відомо

Раніше повідомлялось, що у Росії розуміють, що з огляду на те, яке в України є озброєння і що ми ще отримаємо, Кримський міст буде зруйновано, вважає Олексій Гетьман.

Україна у 2024 році хоче зруйнувати не лише Кримський міст, а й інші об'єкти інфраструктури, які використовують російські окупанти. Йдеться про законні цілі, розташовані на захоплених територіях. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

До того ж, Кримський міст - важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою, сказав начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

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ЗСУ Олександр Коваленко Кримський міст деокупація Криму ракетний удар
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