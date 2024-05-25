В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

Вибухи прогриміли в Євпаторії, також гучно було в Уютному, де знаходить військова база російських окупантів.

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В окупованому Криму – ракетна небезпека / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, Радіо Свобода

У суботу, 25 травня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи чули в Євпаторії та Севастополі. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

В Красноперекопському районі місцеві скаржились на два вибухи, водночас в Джанкої гудить сирена.

За словами місцевих у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти перекрили рух по Кримському мосту.

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Також у Севастополі призупинили рух морського та наземного громадського транспорту. Окупанти скаржились на ракетний удар по окупованому півострову, а також жалілись на загрозу нальоту безпілотників.

Згодом російські джерела повідомили про роботу протиповітряної оборони у районі Євпаторії та Чорноморського. Росіяські загарбники стверджували, що відбулося щонайменше чотири "приходи" ракет.

"Євпаторією кудись їдуть машини швидкої допомоги та пожежні, а в Уютному, де військова частина, було голосно", - повідомив "Кримський вітер".

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Вибухи в Криму - новини по темі

Нагадаємо, партизанський рух "Атеш" повідомляв, що у місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів.

В тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю, 19 травня, також прогриміли вибухи. У російському Міноборони казали, нібито вночі Росія була атакована 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.

17 травня, Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України спільно проводили операцію в тимчасово окупованому Криму. Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти.

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