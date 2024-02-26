Потужний удар ЗСУ: бригадний генерал розкрив великі втрати РФ на сході

Загальні втрати ворога за добу склали 447 осіб, розповів Олександр Тарнавський

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, командування Об'єднаних Сил ЗС України

На Таврійському напрямку українські сили посилюють лінії оборони, щоб не допустити просування російських окупантів в районі Авдіївки і збільшити число ворожих втрат, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в Telegram.

"На Авдіївському напрямку підсилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян і завдати їм найбільших втрат", — написав він у Telegram.

Український генерал уточнив, що в зоні відповідальності ОСУВ Таврія росіяни нарощують кількість авіаударів і штурмових дій. При цьому за минулу добу окупанти завдали 45 авіаударів і на цьому напрямку сталося 72 бойових зіткнення — найбільше за останні два тижні. Також агресор здійснив 897 артилерійських обстрілів і 83 удари дронами-камікадзе.

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"Тільки на Мар'їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою - 25, у Запорізькій області - 6", — зазначив він.

Загальні втрати ворога за добу склали 447 осіб, розповів Тарнавський. Також за добу окупанти втратили 62 одиниці військової техніки, не рахуючи 266 БПЛА. Зокрема:

13 танків;

32 ББМ;

2 артсистеми;

15 автомобілів;

склад боєприпасів ворога.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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