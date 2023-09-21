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"Гвардія наступу" прорвала оборону РФ на півдні та захопила нові рубежі

Олексій Тесля
21 вересня 2023, 17:58 оновлено 21 вересня, 18:30
На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів.
Нацгвардія, війна
Бійці Нацгвардії йдуть вперед на півдні / Facebook / NGUmainpage

На півдні підрозділи "Гвардії наступу" України просунулися вглиб оборони росіян, розповів в.о. обов'язки директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" Національної гвардії витісняють окупантів з позицій. Про це він розповів на брифінгу в Military Media Center.

Представник ГУ Нацгвардії уточнив, що на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів з позицій і закріплюються на досягнутих рубежах, незважаючи на потужний опір росіян.

відео дня

"Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний опір окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулися як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - додав Уршалович.

Хто такий Микола Уршалович

Микола Уршалович – полковник, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України.

Брав участь у боях за визволення Слов'янська, у зоні бойових дій перебував з початку червня по серпень 2014-го. 19 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, 25 березня 2020 року — медаллю "За військову службу Україні", пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що окупанти намагалися атакувати ЗСУ в районі Андріївки, але отримали "по зубах". Сили оборони успішно знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі позиції у Бахмута: вибивають окупантів і рухаються вперед. Українські бійці продовжують наступальну операцію, розповів Ілля Євлаш.

Нагадаємо, головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія". Учасники наради узгодили послідовність кроків з урахуванням змін оперативної обстановки на фронті.

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Нацгвардия війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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