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Потужний удар по військово-морській базі РФ: деталі атаки морських дронів СБУ

Олексій Тесля
20 липня 2024, 16:58
78
Стали відомі подробиці удару по російській військовій базі на озері Донузлав.
Донузлав
З'явилися подробиці удару по базі РФ у Криму / Колаж: Главред, Фото: t.me/radiosvoboda/planet.com, скріншот

Стали відомі подробиці удару по російській військовій базі на озері Донузлав у Криму в четвер, 18 липня.

Радіо Свобода публікує супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно сліди пожежі після українського удару по російській військовій базі на озері Донузлав в анексованому Криму.

Один із осередків пожежі розташований на території Донузлавської вітрової електростанції, але основної шкоди було завдано військово-морській базі, підкреслюється в повідомленні.

відео дня

  • Удар по військово-морській базі РФ у Криму
    Удар по військово-морській базі РФ у Криму t.me/radiosvoboda/planet.com
  • Удар по військово-морській базі РФ у Криму
    Удар по військово-морській базі РФ у Криму t.me/radiosvoboda/planet.com
  • Удар по військово-морській базі РФ у Криму
    Удар по військово-морській базі РФ у Криму t.me/radiosvoboda/planet.com
  • Удар по військово-морській базі РФ у Криму
    Удар по військово-морській базі РФ у Криму t.me/radiosvoboda/planet.com
  • Удар по військово-морській базі РФ у Криму
    Удар по військово-морській базі РФ у Криму t.me/radiosvoboda/planet.com
  • Удар по військово-морській базі РФ у Криму
    Удар по військово-морській базі РФ у Криму t.me/radiosvoboda/planet.com

Удар по військовій базі РФ у Криму

Нагадаємо, в ніч на четвер морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму.

Унаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено і виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Дивіться відео - дрони СБУ вдарили по базі РФ у Криму:

Скріншот
/ Скріншот

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, раніше місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

Як повідомлялося раніше, дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

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