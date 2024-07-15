У Криму та РФ пролунали вибухи: окупанти поскаржилися на атаку дронів

У Криму безпілотник нібито збито в районі мису Фіолент, а в Липецькій області РФ БпЛА впав на територію електропідстанції.

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Окупанти заявили про атаку дронів у ніч на 15 липня / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

У ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники - дрон нібито був збитий. Крім того, в Липецькій області РФ БПЛА впав на територію електропідстанції.

Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.

"За інформацією від рятувальної служби Севастополя, зараз зафіксована інформація про падіння осколків у районі Фіолента на території одного приватного будинку", - написав він.

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Крім того, російська влада повідомила про атаку безпілотників на території Липецької області РФ.

"БпЛА впав на територію електропідстанції в Становлянському МО. На місці падіння працюють співробітники правоохоронних органів", - повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Російський чиновник традиційно заявив, що внаслідок падіння дрона "жертв немає", і що роботу електропідстанції нібито не порушено.

Атаки дронів у РФ

У ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, унаслідок чого виникла пожежа.

У ніч на 5 липня місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

21 червня дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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