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В окупантів почалась параноя через удари по Кримському мосту - ЦНС

Аліна Дембіцька
22 липня 2023, 22:40 оновлено 22 липня, 22:40
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Окупанти підозрюють працівників мосту в сприянні організаторів тих вибухів.
В окупантів почалась параноя через удари по Кримському мосту - ЦНС
В окупантів почалась параноя через удари по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Через нещодавні вибухи на Керченському мосту на тимчасово окупованому Кримському півострові поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Причиною стали нещодавні вибухи на керченському мосту, адже окупанти підозрюють працівників мосту в сприянні організаторів тих вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі ж ворог посилив перевірку всіх критичних об’єктів півострова.

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Всіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони. Крім того, росіяни наполегливо рекомендують працівникам доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до влади РФ, підкреслюють у ЦНС.

Удар по Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Для російського диктатора Володимира Путіна друга атака на Кримський міст стала дуже болісною. Після вибуху на Кримському мосту у Кремлі всі рвали та метали, посипали голову попелом та шукали крайніх. Про це повідовив представник ГУР Андрій Юсов.

Як зазначив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, на прикладі Керченського мосту усі побачили, що в України є певна зброя, яка здатна діставати і спричиняти руйнування. За його словами, ця зброя може проходити багатоешелоновану оборону ворога. Бо Кримський міст дуже серйозно охороняється, і пройти таку оборону – це надскладне завдання.

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