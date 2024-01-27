Потужний удар по командному пункту в Севастополі: у Криму "злили" дані про втрати

З'явилися нові дані щодо втрат російських окупантів унаслідок влучних ударів по командному пункту 31 дивізії ППО ПКС РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це свідчать свіжі некрологи, які з'являються в кримських пабліках, розповів офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
За його словами, у роспабліках підтверджено ліквідацію Володимира Яковлєва і Тетяни Подосейникової.
При цьому знайомі Подосейникової в коментарях розкрили, що кількість ліквідованих загарбників значно більша.
"Подосейникова Тетяна і Яковлєв Володимир 4.01.2024 зустріли феєрверк на командному пункті 31 дивізії ППО ВКС РФ в/ч 03121 Севастополь. Разом із нею там було ще 12 хлопчиків (у трусиках)", - зазначив "Штірліц".
Удари по окупантах у Криму
Раніше повідомлялося, що в Криму - вибухи і стовпи диму: окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку. Окупанти звітують про "знищення" 10 ракет ЗСУ, а в мережі пишуть про "прильоти".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму лунали вибухи. Як зазначили місцеві телеграм-канали, ймовірно, було завдано удару по аеродрому Бельбек. Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що цей аеродром є основною авіаційною базою противника, яку використовують для нападу на Україну.
Як заявили раніше у Військово-морських силах України, ЗСУ знищили 15 кораблів окупантів Росії, ще майже стільки ж пошкодили. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни прибрали з Чорного моря ракетоносії, якими могли б бити по Україні.
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