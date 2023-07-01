УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужний удар на півдні: ЗСУ вийшли на нові рубежі та "покришили" дві роти росіян

Олексій Тесля
1 липня 2023, 17:31 оновлено 1 липня, 17:36
439
На Таврійському напрямку в українських воїнів є успіхи і просування вперед.
Війна в Україні, контрнаступ ЗСУ
ЗСУ закріплюються на нових рубежах / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

У зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку ворог докладає значних зусиль, щоб не допустити просування українських сил на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі загальнонаціонального телемарафону у суботу.

"На Бердянському напрямку сили оборони зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять розмінування і перебувають у готовності номер один для продовження наступу", — сказав він.

відео дня

Що відомо про ситуацію на півдні

На Таврійському напрямку в українських воїнів успіхи і просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян. Про це в Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже дві роти", — пише Тарнавський.

Крім того, українські захисники знищили техніку та склади з БК окупантів:

  • БТР;
  • БМ - 21"Град";
  • МТ - 12 "Рапіра";
  • 3 БпЛА Zala;
  • 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Півонія";
  • гаубицю 2А65 "Мста-Б";
  • автомобільну техніку.
  • 4 склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ВСУ

На український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише "прев’ю" до прийдешніх результатів. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

Більше новин:

ЗСУ новини Мелітополя новини Бердянська війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Зеленський - про F-16 для України: до Заходу є питання щодо постачання літаків

Зеленський - про F-16 для України: до Заходу є питання щодо постачання літаків

18:23 Політика
Потужний удар на півдні: ЗСУ вийшли на нові рубежі та "покришили" дві роти росіян

Потужний удар на півдні: ЗСУ вийшли на нові рубежі та "покришили" дві роти росіян

17:31 Україна
"Лишилися тижні": Саакашвілі спрогнозував кінець влади Путіна

"Лишилися тижні": Саакашвілі спрогнозував кінець влади Путіна

17:21 Світ
Всі головні новини

Останні новини

18:23

"Ви там зовсім очманіли?": Гіркін в істериці спрогнозував нові бунти в РФ

18:23

Зеленський - про F-16 для України: до Заходу є питання щодо постачання літаків

17:31

Можна залучити великі проблеми з грошима: що не можна робити 2 липня - прикмети

17:31

Потужний удар на півдні: ЗСУ вийшли на нові рубежі та "покришили" дві роти росіян

17:30

Директор Мультиплексу Романчук показав закуплені для потреб ЗСУ лазерні дальноміри

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:26

П'яна Волочкова зганьбилася тупістю під час інтерв'ю

17:21

"Лишилися тижні": Саакашвілі спрогнозував кінець влади Путіна

16:52

Зеленський - НАТО: прийміть Україну до Альянсу, треба поставити Путіна на місце

16:43

Чи можна зберігати плівку в холодильнику: проста порада допоможе господиням

Реклама
16:41

Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ

16:04

Заявив, що "України не існує": таксист в Харкові "налетів" на пасажирку за українську мовуВідео

15:58

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС - Зеленський

15:40

Україна вдарила санкціями по росіянах і Georgian Airways, яка літає у РФ

14:59

Іспанія виділить Україні новий пакет допомоги на суму €55 млнВідео

14:52

Казкова оптична ілюзія для найрозумніших: лише одиниці знайдуть пташку за 15 секунд

14:37

Справа про "п'яну" ДТП Остапа Ступки пішла до суду

14:18

Любовний гороскоп на тиждень 3-9 липня: Овну - випробування, Скорпіону - невдоволення

13:54

Медведєв забився в істериці: пригрозив ядеркою Польщі і "зникненням" Дуді

13:25

Розпад РФ: Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії

13:23

Нові суми в платіжках за світло: як сильно подорожчала Електрика

Реклама
13:13

Макс Барських порадував фанатів новим україномовним хітом

12:56

Гороскоп Таро на тиждень 3-9 липня: Рибам - достаток , Терезам - вечірка

12:56

Зеленський - про ризики для життя: Путіну більше загрожують, його хочуть убити

12:37

"Буде довго і криваво - ніяких ілюзій": генерал Міллі оцінив контрнаступ

12:33

РФ накопичує ракети: у Повітряних силах розповіли про підступні плани окупантів

12:13

Гороскоп на завтра 2 липня 2023: Левам - розбіжність, Дівам - полегшення

12:06

"Зараз клон всіх качок": Лорак отримала на горіхи за старе фото у вишиванці

12:05

Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі

11:42

Зеленський - про контрнаступ ЗСУ: Україні потрібен час і більше зброї

11:06

Що треба купити при ядерному вибуху і як підготуватися до можливої загрози

10:43

Винник пояснив, чи перекладатиме свої хіти українською мовою

10:38

Прем'єр Іспанії прибув до Києва з офіційним візитомВідео

10:32

Зеленський - про втрати України у війні: "До кінця війни ми не дізнаємося"

10:22

Ще один російський співак став іноагентом

09:50

Військовий експерт пояснив, які країни Заходу можуть воювати з Росією

09:44

"Путін - некерований": Зеленський заявив про ризик підриву окупантами ЗАЕС

09:22

Оточення Путіна влаштувало ГКЧП-2 і тепер ділитиме владу - Михайло ПритулаЕксклюзив

09:03

Українцям з 1 липня підвищили пенсії: кому і як сильно

09:01

РФ може влаштувати аварію на ЗАЕС: в ISW описали три можливі сценарії

08:56

Втратив слух: популярний український співак опинився в лікарні

Реклама
08:20

Росіяни запускають сценарій керованої аварії на ЗАЕСПогляд

08:20

"Вагнер" тут більше не працюєПогляд

08:08

Глава ЦРУ таємно приїжджав в Україну: йому розповіли про план завершення війни до кінця року - WP

07:35

Глава ЦРУ дзвонив Наришкіну, щоб заспокоїти Кремль після заколоту Пригожина - WSJ

07:00

День народження принцеси Діани: 10 маловідомих фактів про життя Леді Ді

06:43

"Хорошим росіянам" пора йти на МосквуПогляд

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 1 липня

02:29

Гороскоп на липень 2023 для всіх: сварки, образи та водні катастрофиВідео

02:00

Коваленко розповів, як НАТО може вирішити проблему неадекватного керівництва РФ

01:30

Як зварити варення з малини з цукром: секретна добавка творить справжні чудеса

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти