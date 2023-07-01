Потужний удар на півдні: ЗСУ вийшли на нові рубежі та "покришили" дві роти росіян

На Таврійському напрямку в українських воїнів є успіхи і просування вперед.

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ЗСУ закріплюються на нових рубежах / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

У зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку ворог докладає значних зусиль, щоб не допустити просування українських сил на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі загальнонаціонального телемарафону у суботу.

"На Бердянському напрямку сили оборони зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять розмінування і перебувають у готовності номер один для продовження наступу", — сказав він.

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Що відомо про ситуацію на півдні

На Таврійському напрямку в українських воїнів успіхи і просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян. Про це в Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже дві роти", — пише Тарнавський.

Крім того, українські захисники знищили техніку та склади з БК окупантів:

БТР;

БМ - 21"Град";

МТ - 12 "Рапіра";

3 БпЛА Zala;

3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Півонія";

гаубицю 2А65 "Мста-Б";

автомобільну техніку.

4 склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ВСУ

На український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише "прев’ю" до прийдешніх результатів. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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