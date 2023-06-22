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ЗСУ не застосували всі свої сили, оцінювати контрнаступ ще рано - NYT

Андрій Ганчук
22 червня 2023, 09:28 оновлено 22 червня, 09:36
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Проблемою для армії України є і авіація окупантів країни-агресорки Російської Федерації, яка в нинішній ситуації отримала простір для маневри.
ЗСУ, війна, українські військові
Оцінювати контрнаступ ЗСУ можна буде як мінімум через тижні або місяці - ЗМІ / фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Сили оборони України ще не задіяли всі свої можливості, тому контрнаступ йде повільно. Давати оцінку військовій кампанії ЗСУ можна буде за тижні або місяці. Серед складнощів - непроста для наступу місцевість на півдні та робота авіації окупантів Росії.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що оцінювати успіхи ЗСУ наразі зарано. Висновки можна буде зробити за тижні або місяці, тому потрібно утриматися від завищених очікувань.

Журналісти з посиланням на українських військових пишуть, що окупанти РФ добре облаштували свої окопи і вміють утримувати позиції. Місцевість на півдні – широкі відкриті поля і невеликі висоти – змушують українську армію стикатися з труднощами під час наступу.

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За словами експерта з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, армія України ще не застосувала більшу частину своїх сил, які підготовлені до контрнаступу. Тому просування йде повільно.

"Якби вони кинули всі сили прямо зараз і темпи були повільними, це було б проблематично", - говорить Джонс.

Також він вважає, що ще одна проблема – ворожа авіація, у якої в нинішніх умовах з'являється більше можливостей для ударів.

"Протягом всієї війни бойові літаки і ударні вертольоти ЗС РФ уникали контрольованого Україною повітряного простору, побоюючись бути збитими, але контрнаступ ЗСУ відкриває перед ними нові можливості", - підкреслюється в матеріалі.

Контрнаступ ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни раніше поділилися своєю оцінкою щодо наступальних операцій армії України. На думку вважають аналітиків, ЗСУ просунулися мінімум на трьох ділянках. Окупанти Росії перекидають війська з лівобережжя Херсонщини на Запорізький і Бахмутський напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війська України наступають на півдні, йдуть важкі бої. Російські окупанти, у свою чергу, наступають на Куп'янському та Лиманському напрямках.

У Міністерстві оборони США вважають, що Україну чекають важкі бої. Військам знадобиться час для звільнення своїх територій. При цьому у Пентагоні прогнозують успіх українських військ.

Інші новини:

війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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