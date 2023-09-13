"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

Начальник Генштабу ЗС Чехії переконаний, що Заходу слід готуватися до затяжної війни в Україні.

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Війна в Україні буде довготривалою / Колаж, Главред, фото: grantist.com, 33 окрема механізована бригада

У війні в Україні сторони не досягнуть своїх цілей найближчим часом. Контрнаступ українських захисників триватиме більше, ніж декілька тижнів. Про це заявив начальник Генштабу ЗС Чехії Карел Ржека, повідомляє Reuters.

"В цілому, думаю, що жодна зі сторін не здатна найближчим часом досягти заявлених цілей. Це не триватиме кілька тижнів, це триватиме довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців ще тривалий час", - сказав Ржека.

Водночас він зазначив, що не розчарований темпами українського контрнаступу, адже це реальні події на фронті, а "не кіно про Другу світову війну".

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Він не виключає, що війна в Україні буде тривалою, а після її закінчення Росія стане ще більш ворожою для Заходу. Ржека зазначає, що Чехія продовжить підтримувати Україну та надавати допомогу.

"Ми вивчаємо різні склади, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще можемо надати (Україні - Главред). У нас все ще є дещо, включаючи важку техніку", - поділився військовий.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу. Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.

ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. Успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State.

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