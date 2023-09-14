"Влучили по установці ППО": в Євпаторії прогриміли вибухи, в небо піднявся стовп диму

В Євпаторії (тимчасово окупований Крим) рано вранці 14 вересня прогриміли вибухи. Кримський міст перекритий. Окупанти заявили про атаку безпілотників.
Як повідомляє Telegram канал Кримський вітер, "основний, найяскравіший вибух був о 05:40 десь поблизу Заозерного, Уютного". Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходором".
Місцеві жителі повідомляють, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджують, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.
"Під Євпаторію прилетіли безпілотники, працює ППО, чути вибухи. Безпілотники продовжують летіти", - йдеться у повідомленні.
Опубліковано перші фото вибухів в Євпаторії:
За даними ЗМІ, вибух в Криму прогримів в районі села Уютне. Вулицями їздять машини швидкої допомоги та рятувальники. Стверджується, що в районі, де чули "бавовну", розташована військова частина №85683.
Дивіться відео - У мережі опублікували кадри потужних вибухів у Криму:
Вибухи в Севастополі 13 вересня
Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.
ОSINT-дослідник М. Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен"KILO", який є носієм ракет "Калібр".
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