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"Влучили по установці ППО": в Євпаторії прогриміли вибухи, в небо піднявся стовп диму

Анна Ярославська
14 вересня 2023, 07:04 оновлено 14 вересня, 07:23
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Вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи.
Вибух в Євпаторії
Вибух в Криму прогримів в районі села Уютне / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

В Євпаторії (тимчасово окупований Крим) рано вранці 14 вересня прогриміли вибухи. Кримський міст перекритий. Окупанти заявили про атаку безпілотників.

Як повідомляє Telegram канал Кримський вітер, "основний, найяскравіший вибух був о 05:40 десь поблизу Заозерного, Уютного". Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходором".

Місцеві жителі повідомляють, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджують, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

відео дня

"Під Євпаторію прилетіли безпілотники, працює ППО, чути вибухи. Безпілотники продовжують летіти", - йдеться у повідомленні.

Опубліковано перші фото вибухів в Євпаторії:

В Євпаторії прогриміли вибухи
В Євпаторії прогриміли вибухи / Фото : t.me/Crimeanwind
Вибух в Євпаторії
У небі було видно яскравий спалах і стовп диму / Фото: t.me/Crimeanwind
Вибух в Євпаторії
Вибух в Євпаторії / Фото: t.me/Crimeanwind

За даними ЗМІ, вибух в Криму прогримів в районі села Уютне. Вулицями їздять машини швидкої допомоги та рятувальники. Стверджується, що в районі, де чули "бавовну", розташована військова частина №85683.

Дивіться відео - У мережі опублікували кадри потужних вибухів у Криму:

скріншот

Вибухи в Севастополі 13 вересня

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

ОSINT-дослідник М. Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен"KILO", який є носієм ракет "Калібр".

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