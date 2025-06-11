Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Ракета оснащена боєголовкою вагою до 400 кг, що значно перевищує масу бойової частини багатьох аналогів.

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Проєкт є частиною відновленої національної програми зі створення ракетних озброєнь

Мобільна платформа забезпечує високу маневреність

Українські фахівці розробили ракетний комплекс Грім-2, створений Південним конструкторським бюро і вироблений на потужностях Південмашу в Дніпрі.

Цей проєкт є частиною відновленої національної програми зі створення ракетних озброєнь, йдеться в матеріалі Army Recognition.

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Зазначається, що ракета оснащена боєголовкою вагою до 400 кг, що значно перевищує масу бойової частини багатьох західних аналогів. Залежно від конфігурації вона здатна вражати цілі на відстані до 300 км.

Мобільна платформа, на якій розміщено комплекс, забезпечує його високу маневреність і прихованість, що робить Грім-2 особливо ефективним під час нанесення ударів по стратегічних об'єктах противника, таких як командні пункти, логістичні центри та склади боєприпасів.

Західні фахівці зазначають, що, на відміну від зарубіжних систем, таких як ATACMS і Storm Shadow, використання Грім-2 не залежить від політичних обмежень. Це дає Україні можливість застосовувати його по цілях поза своєю територією без необхідності отримання додаткових дозволів.

Завдяки потужній боєголовці та високій точності ракета є серйозним інструментом стратегічного стримування, який можна порівняти з російськими Іскандерами і північнокорейськими KN-23, але з важливою перевагою - її виробництво здійснюється на території України.

/ Главред

За попередніми даними, Україна може випускати 40-50 таких ракет щомісяця, що підтверджує можливість серійного виробництва далекобійного озброєння всередині країни.

Раніше повідомлялося про те, що на Крим можуть полетіти українські балістичні ракети. Дрони можуть стати не єдиним озброєнням, яке ЗСУ застосовуватимуть для атак на об'єкти РФ у Криму.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нову зброю для ЗСУ Паляниця доставить у російську столицю з Харкова і Сум.

Нагадаємо, що через політичні обмеження в застосуванні західного озброєння вглиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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