Ракетна програма Києва та виробництво нових БПЛА: гучна заява Зеленського

Ведеться робота над тим, щоб в Україні було побудовано свої виробництва зенітних ракетних комплексів.

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Володимир Зеленський повідомив про розвиток ракетної програми України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Україна працює над виробництвом своїх зенітних ракетних комплексів

Ракетна програма України буде максимально прискорена

Ведеться робота над тим, щоб в Україні було побудовано своє виробництво зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.

"Коротко про сьогоднішній день. Ставка... Сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми - максимального прискорення виробництва", - наголосив він у вечірньому зверненні.

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За словами глави держави, ведеться робота і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони.

"Днями, під час зустрічей у Європі, і раніше, в переговорах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них - обов'язково треба прийти до цього", - зазначив він.

Зеленський подякував партнерам, які підтримують Україну в такому промисловому та технологічному розвитку.

"Усе, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат усієї Європи - наша спільна і довгострокова безпека", - додав президент.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скриншот

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

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