Потужна балістика підірвала укріплення РФ: генерал про деталі удару ракети Сапсан

Завдяки потужному боєзаряду і дальності ураження, Сапсан може зіграти ключову роль у переході України до стратегічного наступу.

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У зоні дії Сапсана можуть опинитися російські військові аеродроми / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Ракета Сапсана здатна рухатися за аеробалістичною траєкторією

У зоні дії ОТРК можуть опинитися російські військові аеродроми

Ракета українського оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан, відомого за кордоном під назвою Грім-2, здатна рухатися аеробалістичною траєкторією, виконуючи неочікувані маневри, що робить її складною ціллю для протиракетних систем, розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Така здатність істотно збільшує ймовірність подолання ворожої ППО. Подібними характеристиками володіє і російський ОТРК Іскандер. За його словами, реальна дальність Сапсана може досягати 500 км, що ставить його в один ряд із німецькими ракетами Taurus і перевершує американські ATACMS, дальність яких становить до 300 км, повідомляє Telegraf.

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Снєгирьов уточнив, що в зоні дії ракети можуть опинитися російські військові аеродроми, включно з Міллеровим і Балтимор, де базується фронтова авіація, яку активно застосовують для ударів по позиціях ЗСУ з використанням коригованих авіабомб (КАБів і ФАБів).

Також у радіус ураження потрапляють тилові бази як на окупованих, так і на російських територіях. На його думку, наявність власної балістичної ракети в України може істотно підірвати логістику противника і змінити політичну ситуацію, позбавивши Росію можливості нав'язувати ультиматуми.

Військовий експерт Валерій Рябих з Defense Express додав, що завдяки потужному боєзаряду (від 500 кг до 1 тонни) і великій дальності ураження, Сапсан може зіграти ключову роль у переході України від оборонної стратегії до стратегічного наступу.

/ Главред

Один із розробників ракети, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що проєкт Сапсан було ініційовано ще 2006 року.

З початком повномасштабної війни проєкт отримав новий імпульс. За словами Романенка, у 2023 році відбулися успішні випробування ракети, а в травні 2024 року - вже бойові пуски на відстань 300 км. Тоді Сапсан вразив російський командний пункт і пускові установки комплексів Іскандер. Хоча раніше проєкт обмежували рамками дальності до 270 км, ще тоді в конструкцію закладався потенціал на 500 км.

Серед сильних сторін комплексу - потужна бойова частина та вдосконалена система наведення. Зараз Україна працює над нарощуванням виробництва: мета - випускати спочатку десятки, а в майбутньому - сотні таких ракет на місяць. За словами Романенка, самими лише безпілотниками та крилатими ракетами, на кшталт "Нептуна", завдання завдання завдання нанесення далекобійних ударів не вирішити.

Раніше повідомлялося про те, що на Крим можуть полетіти українські балістичні ракети. Дрони можуть стати не єдиним озброєнням, яке ЗСУ застосовуватимуть для атак на об'єкти РФ у Криму.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від Паляниці у війні" йдеться про те, що нову зброю для ЗСУ Паляниця доставить у російську столицю з Харкова і Сум.

Нагадаємо, що через політичні обмеження в застосуванні західного озброєння вглиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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