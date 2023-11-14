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"Морпіхи творять дива": стали відомі деталі боїв на лівобережжі Херсонщини

Юрій Берендій
14 листопада 2023, 02:30
Українські військові вже деякий час ведуть активні бої зокрема на лівобережжі Херсонської області. Експерт повідомив, які це матиме наслідки.
'Морпіхи творять дива': стали відомі деталі боїв на лівобережжі Херсонщини
Стали відомі деталі боїв на лівобережжі Херсонщини / Колаж Главред, фото: Служба зв’язків з громадськістю командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Незважаючи на шалений опір ворожого війська та вкрай несприятливі умови для логістики, українські війська перемістилися з правого на лівий берег Дніпра, закріпилися на трьох ділянках у районі Антонівського автомобільного, Антонівського залізничного мостів та біля населеного пункту Кринки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.

За його словами це свідчить про те, що "українська морська піхота - найкрутіша".

"Бо хлопці, які входять до складу Корпусу морської піхоти, яку очолює генерал-лейтенант Юрій Содоль, творять дива.Там, де вони діють у плавнях між річками Дніпро і Конка, ситуація більш-менш зрозуміла, бо там ворог, так само, як і ми, не має можливості завезти бронетехніку, тому там наші морпіхи мають перевагу", - зазначив Селезньов.

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За його словами, противник зосередив на цьому напрямку 65 тисяч солдатів та велику кількість важкої техніки та артилерії.

"Бої, які тривають біля Кринок, де українські сили оборони намагаються збільшувати території під своїм контролем (Підстепне, Піщанівка), це - біль, адже ворог зосередив на півдні Херсонської області близько 65 тисяч особового складу, величезну кількість артилерії та бронетехніки, та й авіація РФ постійно там працює. Тож те, що наші морпіхи всупереч цьому можуть просуватися вперед - це подвиг, і згодом ми дізнаємося чимало історій мужності й перемоги наших воїнів", - додає Селезньов.

Селезньов додає, що це важливі складові для нашого успіху, але потрібне ще й важке озброєння, зокрема бронетехніка і танки.

"Яким чином перемістити цю техніку на лівий берег, однозначної відповіді в мене немає. Є розуміння того, як це зробити - навести понтонну переправу, і вже по ній переміщати все необхідне. Але враховуючи, що відстань між берегами становить близько 1000 метрів, то це дуже складна процедура в інженерному плані. І навіть якщо зробити таку переправу, то виникає інше питання - як убезпечити її від ворожих авіації та артилерії (бо ворог однозначно полюватиме на цю ціль і намагатиметься її знищити)", - резюмує ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов.

Обстановка на лівобережжі Херсонщини

Російські окупанти висловлюють незадоволення з приводу того, що, як вони стверджують, на лівобережжі Херсонської області прорвалися українські захисники, і вони вважають, що ситуація там виглядає безвихідною.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Сергій Згурець, висловив думку, що на лівобережжі Херсонської області ЗСУ можуть розгорнути свої дії в трьох різних напрямках.

Окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли правобережної частинм Херсонської області. Збройні сили України вживають заходів у відповідь, намагаючись відштовхнути ворога подалі від річки Дніпро та зменшити негативний вплив російських атак на мирне населення.

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