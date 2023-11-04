ЗСУ продовжують вибивати окупантів з лівобережжя Херсонщини - Гуменюк

Росіяни ховаються за цивільними українцями, щоб зменшити власні втрати.

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ЗСУ продовжують знищувати потужності російської армії на лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: Facebook Наталія Гуменюк, Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь", Наталія Гуменюк, в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Ворог не припиняє артилерійських обстрілів, і на це мало що може вплинути. Хоча Сили оборони України продовжують потужну контрбатарейну роботу і намагаються вибивати позиції противника якомога далі, дистанціювати їх від зрізу води. Чим далі вони перебуватимуть на лівому березі Херсонської області, тим складніше їм буде досягати і правого берега", - сказала Наталія Гуменюк.

Не зважаючи на постійні обстріли, ЗСУ активно знищують ворожі потужності на лівому березі Дніпра в Херсонській області. За її словами, протягом останньої доби було знищено 22 окупанти, 8 великокаліберних гармат, 8 одиниць авто- та бронетехніки, а також БпЛА типу "Ланцет".

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Речниця наголосила, що російські окупанти використовують цивільних як живий щит, тому ЗСУ повинні бути дуже точними при завданні ударів.

Водночас Гуменюк відзначила, що сьогодні ще рано говорити про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини, оскільки триває важлива робота.

"Це таке передчасне розуміння ситуації. Сьогодні ми продовжуємо бойову роботу з вибивання ворога — це контрбатарейна робота, артилерія, використання дронів", - додала речниця.

Загалом, комплексна бойова робота ЗСУ дозволяє відкидати ворога на різних ділянках фронту на південному сході України на різні дистанції, в залежності від географічних особливостей лівого берега Дніпра.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують активно руйнувати вогневі позиції окупантів на території окупованої частини Херсонщини, змушуючи їх шукати нові місця для закріплення. Окупанти також змушені активно переміщати свої війська на частині окупованої Херсонщини через недоліки у їх системі протиповітряної оборони.

Також 1 листопада, російська армія скинула дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини. На щастя, обійшлося без жертв, проте заклад освіти повністю зруйнований.

Крім цього, ЗСУ продовжують утримувати свої позиції і ведуть атаки на лівому березі Херсонської області, зокрема у районах Пойми, Піщанівки та Кринки. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові зберігають свої позиції в Кринках, посилюючи їх. Російські окупанти активно використовують авіаційні удари та термобаричну артилерію.

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