УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Цифра, яка дивує: у Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023

Єлизавета Бельмас
30 грудня 2023, 19:21
У прес-службі одного з найпопулярніших банків розповіли, скільки українців донатили в 2023 році.
У Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023
У Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023 / колаж: Главред, фото: УНІАН

Громадяни України у 2023 році побили свій особистий рекорд у кількості донатів і відправили на 19 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Про це повідомили в monobank.

Українці в минулому році пожертвували 27,4 мільярдів гривень через monobank, що на 18,9 мільярдів більше, ніж в минулому році. Тоді сума склала 8,5 мільярдів.

На своїй сторінці в колишньому Твіттері банк опублікував статистику, згідно з якою кількість тих, хто донатив в 2023 році збільшилася до 5,4 мільйонів донарів, в той час як в 2022 році їх було 3 мільйони.

відео дня

Також збільшився і розмір середнього доната. У 2022 році він становив 258 грн, а ось вже у 2023 році - 349.

Донати в монобанк
Донати в монобанк / Монобанк

Банки в Україні

Нагадаємо, банківські рахунки українців можуть раптово заблокувати. Це стосується випадків, коли здійснюється грошовий переказ на суму, що перевищує встановлений добовий ліміт. Про це повідомляє Pro гроші.

Важливо також пам'ятати, що долари є однією з найпоширеніших валют у світі. Главред розповів, як зберігати долари, щоб не зіпсувалися і чому вони можуть стати жертвами цвілі.

Крім іншого, українці масово скаржаться, що в обмінниках і касах їм продають "неякісну" валюту. Адже вже кілька місяців діють нові правила продажу валюти, повідомляє портал "Обозреватель".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Монобанк
Реклама

Головне за день

У ДПСУ попередили про нові вимоги контролю: кого "завертають" на кордоні

У ДПСУ попередили про нові вимоги контролю: кого "завертають" на кордоні

19:42 Україна
Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

18:45 Україна
"Багато хайпу": в ОП анонсували зміни до скандального законопроєкту про мобілізацію

"Багато хайпу": в ОП анонсували зміни до скандального законопроєкту про мобілізацію

17:15 Україна
Всі головні новини

Популярне

У Росії звучать потужні вибухи: є загиблі і прильоти 12919

У Росії звучать потужні вибухи: є загиблі і "прильоти"

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолій - готуйтеся до ганьби, Овен - до роману 11251

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолій - готуйтеся до ганьби, Овен - до роману

Залужний звільнив Мартинюк після заяви про істерику батьків військових 5662

Залужний звільнив Мартинюк після заяви про "істерику" батьків військових

У сім'ї у зрадників Марченко і Медведчука народилася ще одна дитина 4279

У сім'ї у зрадників Марченко і Медведчука народилася ще одна дитина

Останні новини

20:05

"Йдеться про кілька років": віце-президент Єврокомісії висловилась про вступ України до ЄС

19:42

У ДПСУ попередили про нові вимоги контролю: кого "завертають" на кордоніФото

19:21

Цифра, яка дивує: у Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023

19:06

"Україна матиме шанс": експерти розповіли, чи зможуть ЗСУ витіснити росіян з півдня

19:02

Місячний календар 31 грудня 2023: супутник розповість, як досягнути неймовірних результатів

Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - КриволапУкраїна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - Криволап
18:45

Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

18:13

"Замороження" війни з Росією: Подоляк пояснив, чим воно загрожує Україні

18:07

Київстар ТБ надав вільний доступ до контенту платформи до 7 січня: що варто подивитися

17:37

"Якщо ми цього не зробимо, то вимремо як мамонти": кліматолог про небезпеку в 2024 році

Реклама
17:19

Росія хоче перетворити країни Балтії та Польщу на сіру зону безпеки НАТО - Залевський

17:15

"Багато хайпу": в ОП анонсували зміни до скандального законопроєкту про мобілізацію

17:00

Перший тиждень - і відразу щастя: трьом знакам зодіаку пощастить в перші дні січня

16:47

1+1 media та FILM.UA Group уклали масштабну угоду про виробництво серіалів і фільмів у 2024 році

16:14

Понад 150 загиблих і поранених: РФ вдарила по десятках міст і сіл – Зеленський

16:10

На Куп'янському напрямку важка ситуація: росіяни постійно штурмують позиції ЗСУ

15:37

У ЗСУ розкрили, чи є масований удар по Україні помстою за "Новочеркаськ"

15:35

Поліція прокоментувала шахрайський скандал в українському шоу бізнесі

15:20

Відповідь за обстріл України: Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді – ЗМІВідео

14:44

Чим ЗСУ збили Су-34 РФ на Херсонщині: експерт висунув несподівану версію

14:43

Росія стягнула 19 тисяч окупантів на кордоні з Україною: у ЗСУ попередили про небезпеку

Реклама
14:41

РФ піде в новий наступ в Україні: експерт назвав терміни

14:26

"Переживаю трагедію": дружина Віктора Павліка показала фото під крапельницею

13:54

"Бавовна" в Росії: експерт розповів, коли війна перейде на територію РФ

13:46

У путіністки Дани Борисової підозрюють ПаркінсонаВідео

13:33

Ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла, у столиці оголошено траурФото

13:15

"Платники податків мають право знати": експерт закликав Кудрицького опублікувати декларацію

13:01

Ознаки несмаку в одязі: стиліст назвала головні "помилки" в стилі

12:41

У сім'ї у зрадників Марченко і Медведчука народилася ще одна дитина

12:40

Любовний гороскоп на тиждень з 1 до 7 січня: Тельцу - інтимні проблеми, Леву - самотність

12:33

Експерт назвав ключові досягнення СБУ у 2023-му році

12:32

"Росія не хоче переговорів. Замороження війни означатиме нашу поразку" - ПодолякВідео

12:31

Регулярні ракетні атаки: скільки разів Росія зможе незабаром вдарити по Україні

12:20

2024 буде надзвичайним: кліматолог Балабух розповіла про рекордні температури в Україні

12:19

"Сніданок.Вихідний" призупиняє свою роботу, а ведучі продовжать співпрацю зі "Сніданком з 1+1"

12:19

ЗСУ запустили по Росії понад 70 дронів: вдарили по військових об'єктах - джерела

12:06

Під час тривоги у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

12:05

"Вони вже готові, це стосується всієї України": які місця не можна відвідувати на Новий рік - прогнозВідео

11:58

Скасування санкцій і перепочинок: експерт розповів, чого очікувати від Росії в 2024 році

11:26

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолій - готуйтеся до ганьби, Овен - до роману

11:11

Чи вирішить мобілізація проблеми ЗСУ: відповідь експерта

Реклама
10:47

Константували смерть мозку: український музикант розповів про трагедію з його сином

10:28

У Севастополі пролунав потужний вибух: що відомо

10:28

Росія посилила армію на 130 тисяч осіб: в ISW розкрили їх призначення

09:58

Церковне свято 31 грудня: що не можна робити на Маланки

09:58

"Путін поспішає": Романенко пояснив, чому РФ не перестане бити по Україні ракетами

09:37

"Росія атакувала 4 години": у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки на півдні

08:47

Тепло, мокро, сніжно: якою буде погода в Україні в січні 2024 - прогноз по регіонах

08:46

ЗСУ вдарили по окупантам та просунулись на Донеччині - ISW

08:45

В чому сенс каральних ударів по українським містамПогляд

07:44

РФ продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти