Цифра, яка дивує: у Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023

У прес-службі одного з найпопулярніших банків розповіли, скільки українців донатили в 2023 році.

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У Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023 / колаж: Главред, фото: УНІАН

Громадяни України у 2023 році побили свій особистий рекорд у кількості донатів і відправили на 19 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Про це повідомили в monobank.

Українці в минулому році пожертвували 27,4 мільярдів гривень через monobank, що на 18,9 мільярдів більше, ніж в минулому році. Тоді сума склала 8,5 мільярдів.

На своїй сторінці в колишньому Твіттері банк опублікував статистику, згідно з якою кількість тих, хто донатив в 2023 році збільшилася до 5,4 мільйонів донарів, в той час як в 2022 році їх було 3 мільйони.

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Також збільшився і розмір середнього доната. У 2022 році він становив 258 грн, а ось вже у 2023 році - 349.

Донати в монобанк / Монобанк

Банки в Україні

Нагадаємо, банківські рахунки українців можуть раптово заблокувати. Це стосується випадків, коли здійснюється грошовий переказ на суму, що перевищує встановлений добовий ліміт. Про це повідомляє Pro гроші.

Важливо також пам'ятати, що долари є однією з найпоширеніших валют у світі. Главред розповів, як зберігати долари, щоб не зіпсувалися і чому вони можуть стати жертвами цвілі.

Крім іншого, українці масово скаржаться, що в обмінниках і касах їм продають "неякісну" валюту. Адже вже кілька місяців діють нові правила продажу валюти, повідомляє портал "Обозреватель".

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