Не менше 100 "двохсотих": ударна авіація ЗСУ знищила ротно-тактичну групу окупантів

Також був розбомблений склад з боєприпасами і бронетехнікою.
На Ізюмському напрямку ЗСУ завдали сильної шкоди російським окупантам. Було знищено більше сотні окупантів.
Удар був нанесений за допомогою штурмовика Су-25 і бомбардувальника Су-24М, повідомили в командуванні Повітряних сил України.
"У районі села Довгеньке наша ударна авіація знищила ротно-тактичну групу ворога. А це не менше 100 військових. Крім того, розбомблений склад з боєприпасами і бронетехнікою", - йдеться в повідомленні.
У Сумській області винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожих БпЛА, ще три безпілотники вразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об'єднаних сил, а зенітні ракетні підрозділи на східному напрямку знищили дві крилаті ракети.
читайте такожУкраїнського матроса віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млнРаніше повідомлялося, що в Запорізькій області захисник України точним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збив літак РФ Су-25.
Також ми розповідали, що захисник України Олександр, якого мобілізували на фронт, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.
Дивіться Новини Харкова онлайн:
Читайте також:
- "Стільки авіації РФ не втрачала в жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантів
- "Дашка" збила "пташку": українські військові майстерно знищили ворожий "Орлан" за 100 тис. доларів
- Мінус ще один: ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34 в Харківській області