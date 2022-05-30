Не менше 100 "двохсотих": ударна авіація ЗСУ знищила ротно-тактичну групу окупантів

Ударна Авіація ЗСУ знищила ротно-тактичну групу окупантів / скріншот

На Ізюмському напрямку ЗСУ завдали сильної шкоди російським окупантам. Було знищено більше сотні окупантів.

Удар був нанесений за допомогою штурмовика Су-25 і бомбардувальника Су-24М, повідомили в командуванні Повітряних сил України.

"У районі села Довгеньке наша ударна авіація знищила ротно-тактичну групу ворога. А це не менше 100 військових. Крім того, розбомблений склад з боєприпасами і бронетехнікою", - йдеться в повідомленні.

У Сумській області винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожих БпЛА, ще три безпілотники вразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об'єднаних сил, а зенітні ракетні підрозділи на східному напрямку знищили дві крилаті ракети.

читайте такожУкраїнського матроса віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млнРаніше повідомлялося, що в Запорізькій області захисник України точним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збив літак РФ Су-25.

Також ми розповідали, що захисник України Олександр, якого мобілізували на фронт, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

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