Тіло пролежало під дощем всю ніч: подробиці звірячого вбивства заробітчанки в Польщі

У Польщі вбили заробітчанку з України

У Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.

Жінку вдарили по голові і пограбували, коли вона пізно ввечері йшла на нічну зміну на роботу. Тіло виявили лише вранці, лікарі вже нічим не могли їй допомогти. У неї залишилося двоє дітей і два онуки.

Що відомо про українку

Надія була родом з Житомирської області і працювала кухарем в кафе в рідному селищі Ружин. Але півтора роки тому вона вирішила виїхати на заробітки до Польщі, до невеликого містечка Соколув Підляські Мазовецького воєводства під Варшавою.

Трагедія сталася 18 січня, коли жінка йшла на роботу, у неї була нічна зміна. За повідомленням на Facebook Книги пам'яті померлих за кордоном українців, на камерах відеоспостереження було видно, що жінка спокійно йшла по вулиці, коли ззаду до неї підбіг злочинець. Він вдарив її по голові і пограбував. Потім зник.

Тіло українки пролежало під дощем всю ніч, тільки вранці її виявили перехожі і викликали поліцію. До того моменту медики вже нічим не могли їй допомогти, Надія була мертвою.

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Знайомі надії не можуть повірити, що її вже немає в живих. Її згадують як добру, чуйну і привітну жінку. Хоча доля у неї була не з легких.

"Років десять тому у неї помер чоловік, вона залишилася з двома дітьми. Старший син зараз вже дорослий, у нього своя сім'я і двоє дітей. А молодшій Олі всього лиш 20 років. Не так давно закінчила коледж, працювала медсестрою. Але нещодавно мама покликала її з собою в Польщу на заробітки", – розповіла оглядачеві одна зі знайомих загиблої.

Надія поїхала до Польщі, адже великих грошей у Ружині заробити було неможливо, а потрібно було допомагати дітям та онукам.

"В принципі, їй тут в Польщі подобалося. Вона працювала на різних роботах, ні від чого не відмовлялася. Її дочка теж влаштувалася різноробочою. Вони обидві дуже працьовиті", - додає її Польська приятелька.

Дочка Надії Оля залишилася одна в Польщі. Дівчина трохи розгублена від того, що на її звалилося. Польські поліцейські хоч і обіцяли розібратися, але так нікого і не затримали.

Нагадаємо, раніше у Словаччині виявили тіло 28-річного українського заробітчанина Павла Куропася, який працював у Польщі. Правоохоронці говорять про самогубство, однак у справі багато неясностей.

Також раніше в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

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