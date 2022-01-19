Викрав і вбив: підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика зізналися ще в одному злочині

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі свободи.
Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика у Запоріжжі, зізналися ще в одній розправі. Їх жертвою стала 48-річна жінка, яка вважалася зниклою безвісти.
Як повідомляє поліція Запорізької області, в ході слідства один з підозрюваних зізнався у викраденні і вбивстві 48-річної жінки.
Він розповів, що через конфлікт зловмисники 24 вересня 2021 року вбили 48-річну жительку Якимівського району. Речі жінки спалили, а її тіло викинули в річку.
"Під час слідчих дій правоохоронці виявили труп безвісти зниклої жінки", - йдеться в повідомленні.
Що кажуть у поліції
За даним фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.
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