Викрав і вбив: підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика зізналися ще в одному злочині

Вбивство жінки / Нацполиция

Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика у Запоріжжі, зізналися ще в одній розправі. Їх жертвою стала 48-річна жінка, яка вважалася зниклою безвісти.

Як повідомляє поліція Запорізької області, в ході слідства один з підозрюваних зізнався у викраденні і вбивстві 48-річної жінки.

Він розповів, що через конфлікт зловмисники 24 вересня 2021 року вбили 48-річну жительку Якимівського району. Речі жінки спалили, а її тіло викинули в річку.

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили труп безвісти зниклої жінки", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у поліції

За даним фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

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