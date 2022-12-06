"У Кремлі йшли серйозні дебати": Піонтковський прокоментував ракетний Удар по Україні

На одному з пропагандистських телешоу йшла дискусія про те, що обстрілами міст війни не виграються, і Росії необхідні перемовини.

Пінтковський прокоментував атаку на Україну / Reuters, скріншот

Перед масованою ракетною атакою на українські міста у Кремлі були серйозні дебати щодо війни в Україні. Це було помітно з риторики російських пропагандистських шоу. Таку думку висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський у коментарі 24 каналу.

Як зазначив експерт, на одному з пропагандистських телешоу йшла дискусія про те, що обстрілами міст війни не виграються, і Росії необхідні перемовини. Про це сказав пропагандист Прилєпін. На крик пропагандистки Скабєєвої: "З ким?", він сказав: "З Зеленським". Та потім додав, що вони треба для того, щоб за 2-3 роки Росія краще підготувалась і виграла війну.

"Наумов говорив Скабєєвій: "А ви знаєте, що було під час Другої світової війни місто, в якому не було електрики, тепла, місто було повністю блоковане, й воно не здалось. Ви пам'ятаєте, як воно називалося? Ленінград! То чому ви думаєте, що Київ здасться?". Ось такі розмови, затверджені певними баштами нагорі ведуться зараз у Москві", - зазначив російський публіцист.

Він продовжив, що йому також нині подобається позиція генсека НАТО Єнса Столтенберга. Раніше в Альянсі говорили про те, що Україна не буде в його складі, солдат НАТО в Україні не буде, що й було сигналом для Путіна атакувати. Тепер Столтенберг говорить про те, що війни закінчуються не перемовинами, а на полі бою.

"Путін не захотів прийняти капітуляцію, коли була б зовсім інша розмова про злочинців і репарації. Не хочете? Що ж, тоді буде розмова підготовлена новими успіхами української зброї на полі бою. Ось такий нині розклад сил на світовій арені, мені здається", - зауважив Піонтковський.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область та Миколаївщина.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У країні-агресорі Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

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