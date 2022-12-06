glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У Кремлі йшли серйозні дебати": Піонтковський прокоментував ракетний Удар по Україні

6 грудня 2022, 05:30
На одному з пропагандистських телешоу йшла дискусія про те, що обстрілами міст війни не виграються, і Росії необхідні перемовини.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Пінтковський прокоментував атаку на Україну / Reuters, скріншот

Перед масованою ракетною атакою на українські міста у Кремлі були серйозні дебати щодо війни в Україні. Це було помітно з риторики російських пропагандистських шоу. Таку думку висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський у коментарі 24 каналу.

Як зазначив експерт, на одному з пропагандистських телешоу йшла дискусія про те, що обстрілами міст війни не виграються, і Росії необхідні перемовини. Про це сказав пропагандист Прилєпін. На крик пропагандистки Скабєєвої: "З ким?", він сказав: "З Зеленським". Та потім додав, що вони треба для того, щоб за 2-3 роки Росія краще підготувалась і виграла війну.

"Наумов говорив Скабєєвій: "А ви знаєте, що було під час Другої світової війни місто, в якому не було електрики, тепла, місто було повністю блоковане, й воно не здалось. Ви пам'ятаєте, як воно називалося? Ленінград! То чому ви думаєте, що Київ здасться?". Ось такі розмови, затверджені певними баштами нагорі ведуться зараз у Москві", - зазначив російський публіцист.

Він продовжив, що йому також нині подобається позиція генсека НАТО Єнса Столтенберга. Раніше в Альянсі говорили про те, що Україна не буде в його складі, солдат НАТО в Україні не буде, що й було сигналом для Путіна атакувати. Тепер Столтенберг говорить про те, що війни закінчуються не перемовинами, а на полі бою.

"Путін не захотів прийняти капітуляцію, коли була б зовсім інша розмова про злочинців і репарації. Не хочете? Що ж, тоді буде розмова підготовлена новими успіхами української зброї на полі бою. Ось такий нині розклад сил на світовій арені, мені здається", - зауважив Піонтковський.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область та Миколаївщина.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У країні-агресорі Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

Вас може зацікавити:

війна в Україні Андрій Піонтковський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:30

З днем Збройних сил України: вірші, проза та картинки з вітаннями безстрашним воїнам

06:19

Росіяни хочуть продовження війниПогляд

05:30

"У Кремлі йшли серйозні дебати": Піонтковський прокоментував ракетний Удар по УкраїніВідео

05:00

Шкіра сяятиме, а губи будуть ніжними: цей секретний продукт догляне за обличчям красуньВідео

04:05

Навіщо кидати грецькі горіхи в окріп: простий лайфхак для кухні, про який знають не всі

Реклама
03:30

Вріже лютий мороз до - 15°: українці дізналися терміни крижаного прогнозуВідео

02:52

"Крива, як турецька шабля": Волочкова повністю роздяглася в лазніВідео

02:20

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб залучити удачу і щастя

01:32

Невістка Ющенка похвалилася ласими принадами в дорогущому бікіні

00:51

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

05 грудня, понеділок
23:39

Прикмети на 7 грудня: які 5 речей не можна робити у велике свято, щоб біду не залучитиВідео

23:26

Ракетний удар по енергооб'єктах: ситуація стабілізується через 1-2 дні - УкренергоВідео

23:12

Загинули 4 людини, ми ще не можемо закрити все небо: Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки РФВідео

23:10

Кіркоров прокоментував незадоволене обличчя дочки, коли вона отримувала подарунки

23:02

"Будуть превентивні удари": Фейгін заявив, що росіяни більше не зможуть безкарно бити по УкраїніВідео

22:55

"Тільки молитися": дочка Заворотнюк розповіла про стан матері і заговорила про її зовнішність

22:42

"Впишуться в кордони Росії": Кулеба висміяв радісного Путіна через "прогулянку" Кримським мостомВідео

22:34

"Хороші росіяни" плакали від гордості: Аллегрова заспівала пісню-підтримку вбивствам в Україні

22:31

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причиниВідео

22:30

Україна готова надати РФ гарантії безпеки: у Зеленського назвали умовуВідео

Реклама
22:18

Цього краще уникати: чому не можна дивитися кішці в очі

22:01

"Народилися в один рік зі мною": Данілов розповів про російську ракету, що впала в МолдовіВідео

22:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

21:54

"Потрібно бути готовими": РФ може використати ракетну атаку для наступу – військовий експертВідео

21:45

Ламала і била посуд: неадекватна росіянка влаштувала скандал в московському барі через пісню Вакарчука

21:41

"Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії БілорусіВідео

21:40

Гороскоп на завтра 6 грудня 2022: Тельцям - вихід із зони комфорту, Дівам - зміни

21:30

Червоний новорічний манікюр 2023 казкової краси, який змусить повірити в дивоФото

21:08

Шикарна укладка забезпечена: 5 лайфхаків для природного об'єму волоссяВідео

20:27

Бояться "великої війни": США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJВідео

20:16

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – ШмигальВідео

20:06

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФВідео

19:41

Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати грошіВідео

19:28

Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарнимиВідео

19:19

Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФВідео

19:00

В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощамиВідео

18:56

"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

18:55

Хвиля хейту на адресу Пташки: що робити з цим?Погляд

18:50

Збито понад 60 випущених окупантами ракет: у ЗСУ розкрили деталі роботи ППОВідео

18:09

"Ко-ко-ко. От гнида": Софія Стужук збрехала про напад - хто насправді "робив замах" на блогерку

Реклама
18:06

Путін зганьбився на Кримському мосту: Пєскову довелося виправдовуватисяВідео

17:59

Загрожує в'язниця: стало відомо, чому побився психований Лепс

17:58

Мало ракет, щоб бити по всій Україні: в ГУР попередили, що РФ буде "кошмарити" прифронтові території

17:57

"Ракети добра": в РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

17:37

Чотири знаки зодіаку приречені на багатство, але на "халяву" розраховувати не вартоВідео

17:36

Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФВідео

17:26

Знищені будинки та жертви: на Запоріжжі ракета поранила маленьку дитину - ТимошенкоВідео

17:17

Ображений Пригожин закотив істерику через слова Вайкуле про РосіюВідео

17:07

Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на ЗапоріжжіВідео

16:53

"Мінімальна кількість для прориву ППО": Коваленко розповів, скільки ракет могли випустити росіяни

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти