Чи можуть росіяни організувати великий наступ на ЗСУ - відповідь військового аналітика / УНІАН

У Росії зараз немає військ для того, щоб наступати відразу за кількома напрямками. Про це в коментарі порталу "Новий час" заявив Ігаль Левін - офіцер ізраїльської армії і військовий аналітик.

"Росія каже, що ми зараз вдаримо на Донбасі, дотиснути Донецьку область, вдаримо під Харковом, захопити Харків, вдаримо знову на Київ і вдаримо знову по Миколаєву, щоб вийти до Одеси. Припустимо, вони заявили. Все це заявляють І все це транслюють, повторюють. І розвідка Британії це транслює, і Інститут вивчення війни, все це повторюють, транслюють. І всі думають: жах який, Росія скрізь хоче наступати. Генштаб розуміє, що у Росії немає сил наступати всюди, тим більше, до речі, вони на південь перекидають сили з Донбасу, тобто там послаблюють свої ділянки", — пояснив він.

Левін каже, що у російських окупантів поки є достатньо сил для того, щоб утримувати те, що вони тимчасово захопили. І тому агресори також "промацують Український фронт в тій же Донецькій області, десь, де наші дадуть слабину, відступлять або щось таке".

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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