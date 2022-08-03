ЗСУ застосують на фронті тактику 3D – військовий експерт

Щоб знищити російських окупантів, доведеться зосередитися на трьох головних завданнях.
Українські військові діятимуть на фронті за принципом 3D – вони зосередяться на трьох головних завданнях, щоб знищити противника.
У списку цих задавань – деморалізація ворога, дефрагментація і депопуляція. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону Freedom.
"Деморалізація – це коли противник повинен розуміти, що удар може бути нанесений у будь-якому місці. І не існує на лінії фронту чи в глибині місця, де він може почуватись у безпеці. Це – удари по командних пунктах, місцях скупчення окупантів, знищення комунікацій ворога", – пояснює військовий експерт.
Другий пункт – дефрагментація – полягає у тому, що українські військові намагатимуться знищити системи постачання російських загарбників, а також порушити їхні системи управління. Це дозволить перетворити єдину систему оборони ворога в окремі угруповання, і тоді верхівці російської армії стане важко керувати своїм особовим складом і складно поповнювати їхні запаси.
"Депопуляція – це ліквідація окупантів, які відмовляться здатись. Ось це – суть 3D", – пояснив Грабський.
Нагадаємо, російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати потяг від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.
Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк "Азов" терористичною організацією й заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило у закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.
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