Армія України зайде до Криму без будь-якої дипломатії, нам потрібна артилерія – військовий експерт

Україні потрібні РСЗВ, які дозволять розносити російські бази – штаби та склади зі зброєю - Селезньов / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні

Влада часто говорить, що Україна має намір звільнити окупований Крим за допомогою політики та дипломатії. Однак півострів буде звільнено військовим шляхом. Але для цього потрібні техніка та далекобійна артилерія, яка дозволить вражати військові об'єкти ворога. Про це заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що незважаючи на заяви військово-політичного керівництва країни про політику і дипломатію як базис для повернення Криму, першими на півострові опиняться військовослужбовці Збройних сил України.

За його словами, у Києва є надія, що санкції подіють на Росію, проте досвід таких держав, як Іран та КНДР, показує, що держава може жити в умовах найжорстокіших санкцій. Отже, політико-дипломатичний шлях навряд чи призведе до результату в питанні повернення Криму.

"Економічна тенденція показує, що ціни на енергоносії зростають, РФ так-сяк пристосовується до цих санкцій. Досвід таких країн, як Іран та Північна Корея, які більше десятка років живуть при обмеженнях, демонструють, що навіть за умов тотальних санкцій можна жити, і навіть, певним чином, розвиватися. Тому політико-дипломатичний шлях - не надпотужніший аргумент для вирішення питання Криму", - вважає Селезньов.

Експерт зробив прогноз, згідно з яким, Київ все ж зосередиться на військовому способі повернення Криму. Але для цього потрібно більше артилерії, яка дозволить впевнено йти до своєї мети.

"Все ж головний акцент буде зроблено на діях української армії. Тут ми повинні чітко і абсолютно розуміти, що за допомогою однієї тільки мотивації і бажання, реалізувати цю масштабну військову задачу неможливо. Потрібна техніка, в першу чергу - артилерія. Реактивні системи залпового вогню, які дозволять на відстані від 30 до 80 км виносити всі бази, склади та арсенали з російським озброєнням, технікою і штабами. Тільки в такому випадку ми отримаємо можливість планомірно і успішно просуватися до заявленої мети", - підкреслив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що звільнення армією України Херсона залежатиме від багатьох факторів. Однак в кінцевому підсумку українські війська звільнять окуповані Херсон, Донбас та Крим. Українська держава, народ і західні союзники чітко показують свій намір працювати на перемогу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ зможуть зайти до Криму після того, як звільнять Херсонську область. На думку Жданова, на території автономної республіки наразі не так багато військ, але щоб досягти успіху, знадобляться серйозні зусилля. Якщо сценарій деокупації Херсона стане реальністю, війська України розділяться: частина піде на схід країни, а інша – на Кримський півострів.

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