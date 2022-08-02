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Військовий експерт розповів, як на Півдні пройде нова фаза війни України і Росії

2 серпня 2022, 02:05

Як каже військовий експерт Сергій Згурець, не варто очікувати того, що наступ на півдні, зокрема на Херсонщині, відбуватиметься блискавично.

ВСУ, вибух
Військовий експерт розповів, як на півдні пройде нова фаза війни України і Росії / фото УНІАН

Вже стартувала третя фаза війни Росії проти України, в ході якої окупанти намагаються адаптуватися до контрнаступу української армії і знищення за допомогою РСЗВ російських складів і командних пунктів. Про це в коментарі "24 каналу" розповів відомий військовий експерт і директор проекту Defense Express Сергій Згурець.

Він зазначив, що не варто очікувати того, що наступ на півдні, зокрема на Херсонщині, відбуватиметься блискавично. Адже поки українська армія дає можливість ворогові самостійно піти з окупованих територій.

Згурець також розповів, що ворог на даний момент намагається відновлювати зруйновані перекриття на мостах, а також наводити понтонні переправи і перекидати резерви в бік Херсона.

"У нас дійсно нова фаза війни на тлі бойових дій на півдні, яка може тривати певний час, але вона вирішальна для української сторони", – додав він.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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Автор: Єгор Бунін
Сергій Згурець новини України війна Росії та України
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