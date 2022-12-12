"Можуть виснажити українську ППО": експерт пояснив небезпеку застосування Росією дронів

Окупанти намагаються частіше використовувати для атак саме дрони, тому що це для них вигідно.

Експерт Олексій Мельник зазначає, що застосування Росією дронів дуже небезпечне для української ППО/ Главред, Telegram

Російські загарбники цього тижня вперше за тривалий час знову застосували дрони для атак на територію України. Окупантам вигідно використовувати безпілотники, адже вони дешеві, натомість Україні доводиться збивати їх ракетами, які дорожчі часом у сотні разів.

Якби країна-агресорка РФ мала багато дронів, Україні загрожувала б небезпека виснаження систем протиповітряної оборони. Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник в інтервʼю Главреду.

"Дрони мають свою небезпечну місію. Перш за все, вони дешеві. Якщо відбувається масова атака дронами, і вони успішно збиваються, то для їхнього збиття використовується ракета, яка в десятки, а то й сотні разів дорожча. Цю економіку війни теж потрібно враховувати, бо якби Росія мала безмежну кількість дронів, то вона б, теоретично, за короткий час могла виснажити українську систему ППО", – зазначає Мельник.

Тоді Україні загрожував би ще більший дефіцит ракет, каже експерт.

Крім цього, під час відбивання атаки дронів є небезпека, що російські окупанти можуть вирахувати місце розташування систем ППО України, що робить їх вразливими.

Олексій Мельник Олексій Мельник – співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Експерт також пояснив, чому Росія кілька тижнів не застосовувала дрони проти України. За його словами, на це може бути кілька причин. По-перше, їх могли притримати на певний час. По-друге, країна-агресорка РФ могла очікувати, поки прийде нова партія безпілотників. По-третє, Росія могла налагодити виробництво цих дронів у себе. Проте невідомо, які потужності у цього виробництва, каже експерт.

"Ще один момент – в умовах зими можуть бути певні обмеження використання дронів. Бо коли низька температура і висока вологість, для таких літальних апаратів існує велика загроза обледеніння. Тому Росія також шукатиме певні дні, коли погодні умови будуть сприятливими для запуску цих дронів", – пояснює Мельник.

Раніше повідомлялося, що у найближчі місяці Іран ймовірно збільшить військову підтримку російських окупаційних військ. РФ намагається отримати більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет.

Нагадаємо, зовсім скоро Збройні сили України матимуть на озброєнні унікальний дрон-камікадзе з можливістю повернення. Станом на сьогодні він уже практично готовий і проходить випробування. Розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має свої особливості.

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