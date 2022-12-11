Камікадзе з функцією повернення: в Україні розробили для ЗСУ унікальний дрон

Розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має свої особливості.

Укроборонпром розробляє для ЗСУ унікальний дрон з можливістю повернення / Facebook/ukroboronprom, Скриншот Сurrenttime

Зовсім скоро Збройні сили України матимуть на озброєнні унікальний дрон-камікадзе з можливістю повернення. Станом на сьогодні він уже практично готовий і проходить випробування.

Як зазначив керівник проектів українського концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв в ефірі телеканалу "Настоящее время", розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має свої особливості. Ці БПЛА будуть із можливістю повернення, тобто зможуть атакувати ворожі цілі декілька разів. Дальність польоту БПЛА – 1000 км. Вага бойової частини – 75 кг.

"Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення", - розповів Болдирєв.

Він додав, що БПЛА складаються частково з іноземних деталей для комплектування, оскільки Україна не робить відеокамери потрібної роздільної здатності.

В України буде власний БПЛА

Як повідомляв Главред, у жовтні благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Так, запустився новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Тоді повідомлялося, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".

Нещодавно керівник проектів українського концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв повідомляв, що український ударний безпілотник під назвою "Бавовна у Москві" до нового року може бути повністю готовим до експлуатації. За його словами, наразі робота над українським безпілотником максимально прискорюється.

Раніше військовий експерт Юрій Федоров заявляв, що Сполучені Штати Америки поставляють Україні безпілотники, які схожі на іранські дрони-камікадзе. Тож ЗСУ можуть атакувати територію Криму, оскільки на окуповані території не поширюються обмеження на використання озброєння від західних партнерів. Крім того, захисники можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві.

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