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"Можуть грохнути іноземця": Арестович пояснив, чому РФ так і не наважилась на удар по Києву

24 серпня 2022, 23:52

Радник глави ОП упевнений, що росіяни вже шукають переговорів і примирення.

Олексій Арестович
Арестович розповів, чому РФ не зважилася на удари по Києву / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому Росія в середу, 24 серпня, на День Незалежності, так і не ризикнула завдати ракетного удару по Києву.

За словами Арестовича в ефірі програми Марка Фейгіна, в першу чергу, в столиці "дійсно сильна ППО".

"Також у Києві занадто багато іноземців. Грохнути якогось американського або німецького дипломата – це не те, що їм потрібно", - зазначив він.

Крім цього, у Росії залишилося не так вже й багато зброї, а також ворог шукає переговорів і примирення.

"Ще момент...Той факт, що Україні цього тижня не дали нових HIMARS, є наслідком внутрішньої боротьби в США", - зазначив Олексій Арестович.

За його словами, західні журналісти кажуть йому, що "не розуміють, що відбувається" із HIMARS.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на будь-які поступки Росії щодо територій. За словами чиновника, Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава буде відновлювати свою територію в межах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що незабаром на фронті можуть відбутися "дуже гострі події". Окупанти наразі не готові вивести свої війська з території України, але ЗСУ налаштовані на звільнення всіх захоплених росіянами земель. Загострення може статися і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський допустив подальші переговори України з Росією. Але для цього Москва має виконати ключову умову Києва – вивести свої війська з окупованих українських територій.

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війна в Україні військова агресія РФ Олексій Арестович
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