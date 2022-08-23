Окупанти посипляться швидше, ніж ЗСУ підуть у масштабний наступ - Арестович

Окупанти посипляться швидше, ніж ЗСУ підуть у масштабний наступ / ua.depositphotos.com і УНІАН

Наступні 2-3 місяці визначать хід подальших подій на фронті. Російська армія "посиплеться" швидше, ніж Україна набуде здатності вчинити масований контрнаступ на 2-3 ділянках. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Сніданок з 1+1".

Він додав, що війна зайшла в "дуже цікаву фазу", при якій РФ більше не може наступати і щодня втрачає свою бойову міць. Таким чином, окупанти не можуть домогтися ніяких результатів.

"За 40 днів вони не просунулися, ну майже на 1-2 км ціною величезних втрат, а ми просунулися також. Тобто взаємне проникнення. Вони ніякої оперативної мети, захоплення якогось міста вже не досягнуть. Такою сильною, як була російська армія в середині червня, вона вже не буде в цьому конфлікті. А ми ростемо в бойовій потужності", - сказав Арестович.

Він також додав, що українські військові зараз майстерно пом'якшують російську оборону завдяки знищенню складів з боєприпасами.

"Це буде наше таке значуще просування на 1-2 ділянках, або це буде пом'якшення їх (ворожої - Главред) оборони. Я не знаю планів Генштабу, але можливі два основні варіанти: ми будемо пом'якшувати (оборону - Главред), тому що ми знищуємо склади з боєкомплектами, боєприпасами, командні пункти. Щодня 3-4, або 5 російських складів злітають у повітря. Нам потрібно 1-2 успіху і вони посипляться", — додав Арестович.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що скоро Росія буде намагатися ще активніше просити переговорів з Україною. Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорі.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян за двох варіантів розвитку подій – якщо наша держава програє у війні і якщо вона переможе країну-агресорку Росію. Він наголосив, що на відновлення нашої держави піде 10-20 років.

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