Найближчі 2-3 місяці будуть вирішальними в цій війні - Арестович

Найближчі 2-3 місяці вирішальні у війні / Генштаб ЗСУ, Офіс президента

У війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, вирішальними будуть найближчі 2-3 місяці. Українські території потрібно звільнити якомога швидше. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Він додав, що звільнення територій безпосередньо залежить від поставок військової допомоги.

"Якщо передадуть ще 25-30 HIMARS і близько 200 одиниць артилерії калібру 155 мм, то зможемо звільнити значну частину території до нового року ... Якщо не подвоять в найближчий місяць військову допомогу, то буде все те ж саме, але довше", - сказав Арестович.

Він не виключив, що в разі недостатньої кількості зброї воювати доведеться до наступного літа.

Арестович також зазначив, що російська армія вже не зможе наступати, а успіхи ЗСУ завдадуть "важкий моральний удар по РФ".

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на будь-які поступки Росії щодо територій. За словами чиновника, Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава буде відновлювати свою територію в межах 1991 року.



У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що незабаром на фронті можуть відбутися "дуже гострі події". Окупанти поки не готові вивести свої війська з території України, але ЗСУ налаштовані на звільнення всіх захоплених росіянами земель. Загострення може статися і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський припустив подальші перемовини України з Росією. Але для цього Москва повинна виконати ключову умову Києва – вивести свої війська з окупованих українських територій.

Інші новини: