Могли полювати конкретно на нього: ДБР розкрили деталі удару по 128 бригаді

В ДБР повідомили про деталі розслідування щодо ракетного удару по бійцях 128 бригади на Запорізькому напрямку.

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ДБР розкрили деталі удару по 128 бригаді / Колаж Гларед, фото: скріншот із відео

Мішенню росіян, які 3 листопада запустили ракету по 128-й бригаді, міг бути і комбриг. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Зокрема, у відповідь на запитання ведучих щодо розслідування справи про загибель військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в ДБР, вона відзначила, що слідчі розглядають цю можливу версію.

"Слідчі працюють в цілодобовому режимі аби з’ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. 3 нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню в тому числі мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", - зауважила Тетяна Сапьян. відео дня

Вона нагадала, що у Міністерстві оборони триває внутрішнє службове розслідування, яке аналізує деталі організації масового заходу біля лінії фронту. Міністр оборони інформує громадськість про результати цього розслідування.

За її словами, службове розслідування буде доповненням до матеріалів дослідження, яке проводить ДБР. Це розслідування було ініційоване відповідно до частини 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Ракетний удар по військовослужбовцям 128 бригади

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що російські окупанти атакували бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ракетою, коли військові вишикувались перед нагородженням.

Як зазначили у Страткомі ЗСУ, третього листопада на Запорізькому напрямку противник використав ракету "Іскандер-М" для атаки на особовий склад 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

6 листопада, у пресслужбі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили про 19 загиблих військовослужбовців.

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