Ракетний удар по 128 бригаді на Запоріжжі: в Міноборони назвали винних у трагедії

Міністр оборони зазначив, що командування знало про ракетну небезпеку, але проігнорувало її.

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Трагедії з бійцями 128 бригади на Запоріжжі можна було уникнути / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, міськрада Ужгорода

Російські окупанти вдарили ракетою по бійцях 128 огшбр, коли військові вишикувались на Запоріжжі перед нагородженням. Виявилось, що цієї трагедії можна було б уникнути. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час перевірки вдалося похвилинно встановити, що відбувалось перед ракетним ударом.

Міністр зазначив, що під час нагородження проігнорували всі правила маскування, а біля двору припаркували понад 10 автомобілів, що не могли не помітити окупанти.

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У цей же час в небо піднявся російський безпілотник-розвідник, який вдалося зафіксувати, в регіоні оголосили сигнал повітряної тривоги.

"Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - зазначив Умєров.

Міністр додав, що всім винним у трагедії загрожує покарання. Генштабу доручили перевірити виконання безпекових протоколів у всіх підрозділах.

"Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - додав Умєров.

Удар по 128 бригаді

Раніше стали відомі подробиці трагедії на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади. Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування має все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними.

Згодом сплили нові деталі трагедії. Виявилось, що комбриг наказав шикуватись і не прийшов. При цьому захисники чекали його до півгодини, коли за місцем їхнього розташування прилетіла ворожа ракета.

Питання трагедії на Запоріжжі винесли на засідання Ставки верховного головнокомандувача, воно стало головним під час обговорення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що комбрига відсторонили від роботи.

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