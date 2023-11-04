Страшна трагедія на Запоріжжі: в ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади

У Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ офіційно підтвердили, що 3 листопада Росія вдарила "Іскандером-М" по 128 бригаді на Запоріжжі.

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В ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Третього листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Про це йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

"Зокрема, вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці", - йдеться у повідомленні.

У Центра стратегічних комунцікацій ЗСУ зазначили, що наразі триває з’ясування обставин.

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"Збройні Сили України співчувають кожній сім’ї, чиїх рідних забрала російська агресія", - зазначається у повідомленні.

Міністр оборони України Рустем Умєрова також відреагував на трагедію. Він доручив провести перевірку за фактом трагедії. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів", - написав міністр оборони Рустем Умєров.

Відомий музикант і військовослужбовець ЗСУ Іван Пилипець висловив свої думки щодо трагедії на своїй сторінці в Instagram. Він також вважає, що цей удар був проведений не випадково – хтось "зі своїх" направив ракети на їхню позицію."

"Як може загинути більше 20 воїнів, наших, українських, закарпатських, зі 128-ї бригади! Хто знав про шикування, хто навів вогонь і загинуло стільки нормальних офіцерів, солдатів… Хто приймає рішення на передовій для того, щоби робити шикування, щоби вручити грамоти, медалі, відзнаки до дня ракетних військ…Не можна дозволити, щоби особовий склад ніс такі величезні втрати… Багато можна говорити, але на руку ворога ми працювати не будемо", - каже він.

Війська Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами Миколи Олещука, командира Повітряних сил ЗСУ, українські льотчики використовували керовані ракети для удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Він також вказав на можливе використання ракет SCALP, вироблених у Франції.

Також, Авдіївка є найбільш гострою та небезпечною ділянкою фронту для Сил оборони України, куди противник продовжує направляти значний військовий контингент.

Водночас, як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Росія намагається заморозити війну з Україною, використовуючи такі методи, як блеф, шантаж, спричинення масових жертв і пропаганда. Важливо завершити історію сучасної Росії, не допускаючи російській еліті збагачуватися за рахунок укладення будь-яких угод або компромісів.

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