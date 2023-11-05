'Трагедії можна було уникнути': Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді

Зеленський також пообіцяв про зміни щодо недбалості, радянщини та жахливої бюрократії.

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Зеленський відреагував на обстріл 128 бригади / колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com, Telegram-канал "Информатор Украина"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий та ціленаправлений удар по військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який стався 3 листопада.

Зеленський у вечірньому відеозверненні у Telegram заявив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Наразі триває розслідування.

"Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав", - заявив він. відео дня

Розслідування повинно все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Зеленський також пообіцяв зміни щодо недбалості, радянщини та жахливої бюрократії, які "дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно - ефективно".

Нагадаємо, що на Запоріжжі сталась страшна трагедія, в ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади. У Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ офіційно підтвердили, що 3 листопада Росія вдарила "Іскандером-М" по 128 бригаді на Запоріжжі.

Росіяни на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених.Окупанти зараз використовують усі можливі методи, щоб стримати ЗСУ на Запорізькому напрямку. Вони бояться, що якщо не вдасться тримати оборону.

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