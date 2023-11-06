Комбриг наказав шикуватись і не прийшов: спливли нові деталі трагедії на Запоріжжі

Командир 128-ї бригади наказав вишикуватися, після чого стався ракетний удар, пише Володимир Бойко.

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У 128-й ОГШБР під командуванням Дмитра Лисюка сталася трагедія / Колаж: Главред, Фото: скріншот , vv.gov.ua

З'явилися нові подробиці трагедії на Запоріжжі, де в результаті ракетного удару РФ по скупченню українських бійців загинули захисники з 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Як розповів журналіст Володимир Бойко, командир 128-ї бригади полковник Дмитро Лисюк, чиї воїни загинули під час шикування, наказав вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста.

При цьому захисники чекали його до півгодини, коли за місцем їхнього розташування прилетіла ворожа ракета. Сам Лисюк не прибув на нагородження, стверджує журналіст.

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Що відомо про полковника Лисюка

Бойко також повідомив, що раніше Лисюк був судимий за контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області. Такі матеріали містяться у вироку суду.

"У 2019 році Дмитро Сергійович Лисюк, в той час – підполковник, командир 8-го окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади, був засуджений до штрафу в розмірі 119 тис. гривень за, як сказано у вироку суду, незаконне переміщення і продаж контрабаних сигарет з самопроголошеної "Луганської народної республіки". До підполковника Лисюка в листопаді 2018 року звернувся житель Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, які будуть переміщатися з непідконтрольної території Луганської області. Товар необхідно було забирати з берега річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання", - написав Бойко.

Лисюк погодився на пропозицію. 17 січня 2019 року при отриманні 2 300 доларів в якості частини грошей за продані сигарети він зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).

У матеріалах справи зазначено, що затриманим спільникам було повідомлено про підозру за ч.2 Ст. 28, Ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

"Комбат Лисюк уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу в 286 тис.гривень. 30 липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину та уклали угоду з прокурором. У підсумку, Куєвда був засуджений до штрафу. 161 500 гривень, а комбат Лисюк – у штраф 119 000 гривень", — додав Бойко.

Раніше стали відомі подробиці трагедії на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади. Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування має все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними.

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