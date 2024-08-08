Депутат Бундестагу видав 'базу' про бої під Курськом: захоплюється рішучістю ЗСУ

Україна своєї участі в боях у Курській області не підтверджувала.

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У Німеччині погодилися, що операція в Курській області "має сенс" / Колаж Главреда. Фото: mfaber.abgeordnete.fdpbt.de, скріншот відео

Голова Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер вважає законною атаку на Курську область у рамках відбиття загарбницької війни Росії проти України. Депутат каже, що не бачить проблеми у використанні наступаючим угрупованням німецьких танків, цитує Фабера видання Clash Report.

Сам же Фабер написав у своїй соцмережі Х (колишній Twitter), що Росія своєю агресією проти сусідньої країни прирекла свої землі на долю зони бойових дій.

"Той, хто починає агресивну війну проти сусідньої країни, також перетворює свою національну територію на зону бойових дій. Атака України на Курську область цілком законна і має військовий сенс. Вона змусить Росію відвести війська зі Сходу (України, - Главред)", - зазначив Фабер. відео дня

Він підкреслив, що цією операцією Україна доводить свою здатність діяти. Крім того, додав Фабер, це демонструє Путіну і росіянам, що розв'язана Росією агресивна війна стосується їх зокрема, а не тільки України.

"Залишається тільки побажати українським захисникам удачі, зокрема (в боях, - Главред) за Курську область. Чим успішнішими вони будуть, тим швидше ви, Кремль, зрозумієте, що нічого не отримаєте в Україні. Це і тільки це може призвести до зміни свідомості агресора", - підсумував Фабер.

Бої в Курській області - головне

Третю добу тривають бої в Курській області. Росіяни скаржаться, що невідомі угруповання зайняли низку населених пунктів, зокрема важливі стратегічні об'єкти. Евакуація цивільних залишається під питанням.

І хоча Путін звинуватив ЗСУ у "масштабній провокації", Україна своєї участі в боях не підтверджувала.

Відомо, що в перші дні російські війська зазнали великих втрат, зокрема - в авіації та живій силі; десятки військових ЗС РФ здалися в полон у районі селища Суджа.

Самі ж кремлівські пабліки пишуть, що охороняти прикордонну ділянку, де було здійснено прорив, мали бойовики "Ахмат", але ті "ретирувалися" з появою наступального угруповання. Перший бій зустріли звичайні російські строковики.

Західні ЗМІ пишуть, що росіяни дуже бояться застосування Україною F-16.

Що за місто Курськ? Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

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