F-16 має бути більше: про що домовився Кулеба з главою МЗС Норвегії

Під час розмови із норвезьким колегою Кулеба заговорив про винищувачі F-16 та українську формулу миру.

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Україна працює з партнерами над розширенням ініціативи щодо F-16 / Колаж: Главред, фото: flickr, Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із колегою з Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Розмова двох міністрів включала теми щодо можливості розширення ініціативи винищувачів F-16 та залучення нових країн до формули миру.

Як Кулеба повідомляє у соцмережі X, він подякував норвезькому міністру за участь країни у коаліції, яка надає Україні F-16. Як відомо, Україна та Норвегія вже домовились про передачу 6 бортів ЗСУ. Однак український міністр не припиняє діалог щодо розширення домовленостей.

Представники країн також узгодили можливі кроки задля залученні більшої кількості країн до процесу реалізації формули миру, над якою активно працює Україна.

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Очільник МЗС України окремо зазначив, що зусилля Норвегії щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки задля зміцнення нашої енергетичної системи дуже цінуються.

Скільки F-16 отримає Україна / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Передача Україні винищувачів F-16

Як стало відомо, 31 липня агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

Згодом в Україні офіційно підтвердили отримання перших винищувачів F-16 від західних партнерів. Перші 10 авіамашин з обіцяних західною коаліцією 79 Україна могла отримати ще 31 липня. До кінця поточного року кількість літаків має зрости до 20, а решта F-16 прибуватимуть в Україну партіями протягом 2025-го.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. За його словами, літаки вже в Україні.

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