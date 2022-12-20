"Серйозні переговори неможливі": війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року – генсек ООН

Найближчим часом не варто розраховувати на ефективні мирні переговори, збройне протистояння триватиме, зазначає Гутерреш.

Війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року, прогнозує генсек ООН/ УНІАН, 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що переговори між Україною і Росією найближчим часом неможливі, такої перспективи немає. Проте він висловив сподівання, що військові дії можуть закінчитися у 2023 році.

Поки що військове протистояння продовжуватиметься. Про це Гутерреш сказав під час пресконференції у Нью-Йорку за річними підсумками діяльності ООН, повідомляє Associated Press.

"Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому. Я все ж таки вважаю, що військове протистояння буде продовжуватися", – сказав генсек ООН.

За його словами, переговори будуть необхідними, але у найближчій перспективі вони не передбачаються.

"Я думаю, що нам ще доведеться дочекатися моменту, коли стануть можливими серйозні переговори про мир. У найближчій перспективі я не вважаю їх можливими", – зазначив Гутерреш.

У той же час він спрогнозував час, коли в Україні може бути досягнутий мир. На його думку, мирне рішення може бути втілене до кінця 2023 року.

Раніше секретар РНБО України заявив, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Нагадаємо, у Зеленського попередили про підготовку окупантами РФ масованих піхотних атак. Окупанти РФ планують проводити масовані піхотні атаки, схожі на ті, які Радянський Союз практикував під час Другої світової війни, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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