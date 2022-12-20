glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Серйозні переговори неможливі": війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року – генсек ООН

20 грудня 2022, 09:15
Найближчим часом не варто розраховувати на ефективні мирні переговори, збройне протистояння триватиме, зазначає Гутерреш.
Антониу Гутерреш, украинские военные
Війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року, прогнозує генсек ООН/ УНІАН, 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що переговори між Україною і Росією найближчим часом неможливі, такої перспективи немає. Проте він висловив сподівання, що військові дії можуть закінчитися у 2023 році.

Поки що військове протистояння продовжуватиметься. Про це Гутерреш сказав під час пресконференції у Нью-Йорку за річними підсумками діяльності ООН, повідомляє Associated Press.

"Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому. Я все ж таки вважаю, що військове протистояння буде продовжуватися", – сказав генсек ООН.

За його словами, переговори будуть необхідними, але у найближчій перспективі вони не передбачаються.

"Я думаю, що нам ще доведеться дочекатися моменту, коли стануть можливими серйозні переговори про мир. У найближчій перспективі я не вважаю їх можливими", – зазначив Гутерреш.

У той же час він спрогнозував час, коли в Україні може бути досягнутий мир. На його думку, мирне рішення може бути втілене до кінця 2023 року.

Раніше секретар РНБО України заявив, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Нагадаємо, у Зеленського попередили про підготовку окупантами РФ масованих піхотних атак. Окупанти РФ планують проводити масовані піхотні атаки, схожі на ті, які Радянський Союз практикував під час Другої світової війни, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Читайте також:

війна в Україні ООН вторгнення Росії Антоніу Гуттеріш
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:19

Мобілізація в Україні: що буде після нового року і хто не підлягає призову

09:55

Путін імовірно не зміг "дотиснути" Лукашенка до прямої участі у війні з Україною - ISW

09:53

У Києві діють аварійні відключення: в КМДА розповіли про ситуацію зі світлом в столиці

09:47

Британські розвідники розповіли, навіщо Путіну постановочні зустрічі з генераламиВідео

09:15

"Серйозні переговори неможливі": війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року – генсек ООН

Реклама
09:07

Деокупація Луганщини: чого чекати до кінця рокуПогляд

08:55

Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2022: Овнам - напруга, Левам - зміни, а Рибам - гроші

08:02

Вихідні на Новий Рік 2023 та Різдво: що змінилося

06:51

Велика російська ІПСО про "новий масштабний наступ в 2023 році"Погляд

06:48

Пряме попадання в базу окупантів: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи - ЗМІ

05:35

Увірветься "весна" з + 17º: українці дізналися прогноз несподіваної аномалії під Новий РікВідео

05:00

День енергетика: запальні привітання та яскраві листівки для героїв невидимого фронтуФото

04:40

Нова фаза війни в Україні: в ГУР назвали мету окупантів після втечі з Херсона

03:50

Тісто ніколи не буде липнути до рук: 3 кращих лайфхаки від досвідчених господиньВідео

03:10

Найсмачніший салат Божевільний рай на Новий рік 2023: рецепт, який змітають зі столу за 2 хвилиниВідео

03:00

Армія під контроль РФ і доступ до військових складів: названо план Путіна на поїздку до Лукашенка

02:30

Атака Києва іранськими "шахедами": експерт повідомив, що росіяни переслідують дві ціліВідео

01:33

"Вульгарне бабище": Волочкова без бюстгальтера засвітила непристойнеВідео

00:51

Прикмети на 20 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб 2023 рік приніс успіхВідео

00:03

"Ми розуміємо, що відбувається": Данілов прокоментував візит Путіна до БілорусіВідео

Реклама
19 грудня, понеділок
23:37

Навіть проукраїнському населенню треба буде виїхати з Криму перед звільненням півострова - СвітанВідео

23:21

Під загрозою не тільки Україна: Путін і Лукашенко могли планувати напад на Польщу - експертВідео

23:12

"Роблять свій імідж": Світан звинуватив політиків у хейті "Пташки" з АзовсталіВідео

23:02

"Все дуже погано": експерт заявив, що Путін ходить у спеціальних "памперсах"Відео

22:54

Світла немає по 10 годин: киянам розповіли про ситуацію з електрикою й дали невтішний прогнозВідео

22:43

"Допомога Росії може зрости": Німеччина стурбована візитом Путіна до БілорусіВідео

22:36

Як виростити черешню з кісточки вдома й отримати ароматний урожайВідео

22:35

Таро прогноз для Козерогів на 2023 рік: астролог назвала найважливіші місяці

22:29

"Убий же хоч одного": міністр культури Москви Кібовський закликав окупантів знищити українцівВідео

22:17

Закон про медіа: під час голосування з тексту виключили поправки про виборчу агітацію

21:32

Путін зробив цинічну заяву на зустрічі з ЛукашенкоВідео

21:29

"Люди оцінять": Путін і Лукашенко відмітили "результативність" своїх перемовинВідео

21:11

Гороскоп Таро для Стрільців 2023: крутий поворот, фінансовий успіх і тріумфВідео

20:54

Пожалійте сусідів: чому туалетний папір не можна кидати в унітаз

20:39

Шикарна фарширована скумбрія на Різдво і Новий рік: рецепт, від якого неможливо встоятиВідео

20:13

Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили ситуаціюВідео

20:10

Прикмети на 21 грудня: всього 2 заборони, які категорично не можна робити в цей деньВідео

20:08

Коли найкраще зробити манікюр на Новий рік 2023 за місячним календарем

19:50

"Здали місцеві": полковник ЗСУ розповів про тортури та побиття в полоні у ГРУВідео

19:46

Що пити на ніч, щоб скинути вагу: шість "працюючих" напоїв

Реклама
19:29

За життя дочки соліста "На-на" борються лікарі

19:25

Війська РФ готуються до виходу з Мелітополя: в ОК Південь заявили, що ворог діє за сценарієм ХерсонаВідео

19:24

Путін запропонував Лукашенку нову "посаду": в ОП розкрили деталі зустрічі диктаторівВідео

19:20

Удар по Україні дронами-камікадзе: кілька дуже важливих моментівПогляд

19:09

Як відучити собаку паскудити вдома: 2 кроки до чистоти в квартирі

19:01

"Вони мені вже набридли": Данілов розповів, коли востаннє росіяни готували замах на Зеленського

18:55

Окупантів вибивають з Кінбурна потужними боєприпасами: росіяни волають про "ядерну зброю"Відео

18:32

Атака дронами Shahed-136: експерт назвав причину удару РФ по Києву з АзоваВідео

18:03

Захарова вибухнула нікчемними погрозами на адресу Греції через можливу відправку Україні С-300Відео

17:57

"Відрізати та повільно задушити": у США спрогнозували сценарій звільнення КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти