Нова фаза війни в Україні: в ГУР назвали мету окупантів після втечі з Херсона

Російські загарбники вважають Запорізьку, Луганську та Донецьку області "своїми" і прагнуть до їхньої повної окупації, заявив Вадим Скібіцький.

Після втечі з Херсонської області окупанти зосередили свої зусилля на трьох регіонах України / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні вступила в нову фазу. Після деокупації Херсона російські військові, які втекли з Правобережжя Херсонської області, були перекинуті в три регіони - Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, окупанти вважають Запоріжжя, Луганщину і Донеччину "своїми" та прагнуть до їхньої повної окупації.

Скібіцький додав, що особливо гострою ситуація стала в Донецькій області. ЗС РФ і найманці ПВК Вагнер зосередили свої атаки насамперед навколо міста Бахмут, хоча і зазнають там величезниї втрат.

"По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область. По-друге, атакувати міста Краматорськ і Слов'янськ з півдня. І, по-третє, Пригожин дбає про свій престиж", - пояснив заступник начальника ГУР Міноборни дії загарбників на бахмутському напрямку.

"Власнику ПВК Вагнера потрібен успіх, тому що він неодноразово публічно звинувачував російську кадрову армію в тому, що вона не просувається вперед. "Але і йому особливо нічого показати", – додав Скібіцький.

Нова атака РФ на Україну

Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 19 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж вважає, що у російських загарбників вже немає шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму.

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