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Нова фаза війни в Україні: в ГУР назвали мету окупантів після втечі з Херсона

20 грудня 2022, 04:40
Російські загарбники вважають Запорізьку, Луганську та Донецьку області "своїми" і прагнуть до їхньої повної окупації, заявив Вадим Скібіцький.

ВСУ, війна, українські військові
Після втечі з Херсонської області окупанти зосередили свої зусилля на трьох регіонах України / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні вступила в нову фазу. Після деокупації Херсона російські військові, які втекли з Правобережжя Херсонської області, були перекинуті в три регіони - Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, окупанти вважають Запоріжжя, Луганщину і Донеччину "своїми" та прагнуть до їхньої повної окупації.

Скібіцький додав, що особливо гострою ситуація стала в Донецькій області. ЗС РФ і найманці ПВК Вагнер зосередили свої атаки насамперед навколо міста Бахмут, хоча і зазнають там величезниї втрат.

"По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область. По-друге, атакувати міста Краматорськ і Слов'янськ з півдня. І, по-третє, Пригожин дбає про свій престиж", - пояснив заступник начальника ГУР Міноборни дії загарбників на бахмутському напрямку.

"Власнику ПВК Вагнера потрібен успіх, тому що він неодноразово публічно звинувачував російську кадрову армію в тому, що вона не просувається вперед. "Але і йому особливо нічого показати", – додав Скібіцький.

Нова атака РФ на Україну

Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 19 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж вважає, що у російських загарбників вже немає шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму.

Інші новини:

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