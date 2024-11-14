'З них вийдуть лише будівельні бригади': у ТЦК здивували завою про розформування

У ТЦК зазначають, що співробітники не можуть бути відправлені на фронт.

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Зі співробітників ТЦК можна створити лише будівельні бригади / Колаж: Главред, фото: Полтавська ОДА, УНІАН

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Нардепи пропонують розформувати органи ТЦК та СП

У ТЦК заявляють, що зі співробітників неможливо створити бойові бригади

Розпорядження про розформування ТЦК не надходило

Народні депутати почали обговорювати необхідність розформувати органи ТЦК та СП, а співробітників відправити на фронт. Водночас у Полтавському ТЦК та СП різко відреагували на таку пропозицію і заявили, що відправити військових, які є співробітниками військкоматів неможливо.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу зазначив, що із військовослужбовців, які працюють у ТЦК можна створити лише "будівельні бригади".

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"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо .. З них можна створити лише якісь будівельні бригади умовно кажучи ... З працівників безпосередньо жодної бригади створено не може бути", - сказав Істомін.

Він також акцентував на тому, що жодних розпоряджень на розформування ТЦК поки не надходило.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Наразі в Україні вже мобілізовано понад 1 мільйон осіб до складу Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планується призвати ще 160 тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомляв Главред, під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально в залежності від діагнозу, зазначила адвокатка Лідія Карплюк. За законодавством, якщо людина визнана обмежено придатною, їй потрібно пройти повторний медичний огляд через дев'ять місяців.

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