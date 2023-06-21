Мобілізація влітку 2023 року: у ТЦК розповіли, які мають бути повістки

В Україні влітку 2023 року триває мобілізація. У Львівському ТЦК розповіли, які бувають повістки і як вони повинні бути правильно заповнені.

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В Україні на рівні законодавства є чотири види повісток / колаж Главред, фото УНІАН і УП

Станом на Червень в Україні триває проведення загальної мобілізації під час воєнного стану. Вручити повістку можуть військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років.

Про це заявила представники пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Марія Левко, повідомляє портал Zaxid.

За її словами, в Україні на рівні законодавства є чотири види повісток:

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Повістки для уточнення даних - вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан військовозобов'язаних – місце роботи та інші деталі;

Повістки на проходження ВВК зобов'язують пройти медичне обстеження;

Повістки на призов на строкову військову службу-призов на строкову військову службу;

Мобілізаційне розпорядження - отримує військовозобов'язаний після проходження комісії, якщо його визнали придатним для проходження служби.

Левко також каже, що повістки повинні бути заповнені виключно правильно.

У них повинна бути така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові,

рік народження; адреса проживання військовозобов'язаного,

вид повістки,

дата, час і адреса, куди необхідно з'явитися,

уточнення необхідних документів,

назва органу,

печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника ТЦК.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Після цього період мобілізації багато разів подовжували.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Пізніше начальник прес-центру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

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