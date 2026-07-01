Порушував неодноразово: у Києві водій без посвідчення спричинив смертельну ДТП

У мережі з'явилася інформація про попередні порушення підозрюваного.

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Підозрюваного хочуть тримати під вартою без права на внесення застави / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

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У Києві водій без посвідчення влаштував смертельну ДТП

Перед аварією водія вже карали за відсутність посвідчення

На підозрюваного нібито раніше скаржилися поліції через інші порушення ПДР

30 червня близько 9 ранку 21-річний водій BMW влаштував смертельну ДТП у Подільському районі Києва. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, фігурант не мав водійського посвідчення.

Водію вже повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України).

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"Встановлено, що водій автомобіля BMW рухався в межах першої смуги по вулиці Івана Виговського. Перелаштовуючись в сусідню смугу, він здійснив дотичне зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, та із задньою частиною автомобіля Daewoo Lanos. Надалі автомобіль підозрюваного вилетів на смугу зустрічного руху. Вже там сталося зіткнення із Hyundai Sonata та КІА Magentis", - йдеться у повідомленні.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео з місця ДТП:

Внаслідок зіткнення 51-річна водійка автомобіля "Hyundai Sonata" загинула на місці.

"Прилад "Драгер" показав, що на момент ДТП підозрюваний був тверезий. Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини. Травми отримала і пасажирка BMW. Надавати свідчення водій відмовився", - додали у прокуратурі.

Підозрюваний не вперше знехтував ПДР

У прокуратурі також зазначили, що підозрюваний вже двічі притягався до адміністративної відповідальності через відсутність водійського посвідчення. Тепер же до суду скеровано клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Водночас у Telegram-каналі Київ ІНФО з'явилося фото, як водій BMW нібито паркувався ще до аварії. Жителі ЖК Варшавський-2 нібито неодноразово зверталися до поліції з приводу горе-водія, але реакції не було.

Паркування підозрюваного напередодні ДТП / фото: t.me/kievinfo_kyiv

ДТП в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що у червні у місті Шептицький Львівської області сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок аварії загинула жінка, ще четверо людей отримали травми та були госпіталізовані.

Раніше, 5 червня повідомлялося, що у Києві в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди загинув учень Київської Вальдорфської школи "Софія" Григорій Глушич.

Крім нього, внаслідок цього ДТП обірвалось життя ще трьох людей. Водій, який спричинив аварію, напередодні 38 разів порушував правила дорожнього руху. Більшість порушень стосувались перевищення швидкості.

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Про джерело: Київська міська прокуратура Київська міська прокуратура - регіональний орган Прокуратури України (колишня прокуратура міста Києва), який здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях та підтримує державне обвинувачення на території столиці.

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