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Замах на Єрмолаєва: Україна ініціює створення міжнародної слідчої групи

Віталій Кірсанов
3 липня 2026, 21:33
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1 липня було порушено кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб.
ОГП співпрацює з компетентними органами Монако
ОГП співпрацює з компетентними органами Монако / колаж: Главред, фото: скріншот, minfin.com.ua

Коротко:

  • Офіс генерального прокурора хоче встановити всіх причетних до злочину
  • ОГП співпрацює з компетентними органами Монако

Офіс генерального прокурора ініціював створення міжнародної слідчої групи у кримінальній справі про замах на сім’ю українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Ініціатива щодо створення міжнародної слідчої групи покликана забезпечити ефективну координацію розслідування та встановити всіх причетних до злочину.

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"Офіс генерального прокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи, яка дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що 1 липня було порушено кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких - дитина. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора та за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань поліції.

Офіс генерального прокурора перебуває в постійній взаємодії з компетентними органами Князівства Монако та іншими іноземними партнерами з питань обміну інформацією та координації процесуальних дій.

Вибух у Монако - що відомо

Як повідомляв Главред, вибух у Монако стався 29 червня. Відразу після події слідчі почали розглядати версію про навмисний підрив. За попередньою інформацією, біля будинку Єрмолаєва було закладено саморобний вибуховий пристрій, наповнений металевими уражаючими елементами.

Камери відеоспостереження зафіксували невідому особу, яка незадовго до вибуху залишила біля будинку рюкзак, а потім поспішно покинула місце події. За даними слідства, пізніше він попрямував у бік французького міста Босолей. У момент інциденту невідомий був одягнений у світлий одяг, а його обличчя частково приховував головний убір.

Наразі правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події та перевіряють кілька версій того, що сталося. У рамках розслідування французькі слідчі органи співпрацюють з українськими колегами, з’ясовуючи, чи могли до організації вибуху бути причетні представники злочинних угруповань або особи, пов’язані з діяльністю шахрайських кол-центрів.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф". Вважається, що він - один із найбільших забудовників Дніпра: завдяки йому в місті з’явилися такі об’єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів.

Єрмолаєв веде бізнес в Україні, однак формально не є українським бізнесменом.

Як пише "Громадське", бізнесмен особисто заявляв, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і відтоді має лише громадянство Кіпру. Це рішення він пояснював тим, що хоче мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення щодо Єрмолаєва персональних санкцій строком на 10 років.

Служба безпеки України пояснила, що підставою для санкцій стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до російського бюджету. Йшлося, зокрема, про те, що після окупації півострова Єрмолаєв переоформив свій бізнес на підставних осіб і продовжував працювати на російських окупантів.

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Про джерело: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора - найвищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури й виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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